O que as empresas esperam de um recém-formado

Cada vez mais acirrado, o mercado de trabalho pede profissionais bem preparados, dispostos a mostrar suas habilidades. E não falamos somente daquelas relacionadas à profissão não. As empresas buscam trabalhadores com características pessoais específicas.

Ou seja, além de um currículo bacana, recém-formados na graduação, por exemplo, precisam se mostrar prontos para enfrentar adversidades, cobranças, prazos apertados, alta concorrência, etc.

Para nivelar os candidatos, então, os processos de seleção costumam fazer perguntas pessoais e que tenham a ver com o perfil psicológico deles.

Selecionamos a seguir as principais exigências do mercado atual para os recém-formados. Fique de olho!

Liderança

Talvez a habilidade mais importante que as empresas procuram nos novos funcionários, especialmente em recém-formados, seja a liderança.

Os empregadores querem saber se você é capaz não apenas de trabalhar em um projeto específico, mas também de liderá-lo. Os graduados podem ocupar muitos cargos, mas você descobrirá que, na maioria das vezes, sua posição sempre envolverá um elemento de liderança. Seja liderando uma equipe ou tomando decisões em um projeto.

Trabalho em equipe

É uma habilidade que anda de mãos dadas com a liderança. As empresas querem saber que você não entrará em conflito com seus colegas. Eles não querem um funcionário que queira impor uma ideia sua a qualquer custo, por exemplo.

Você Pode Gostar Também:

Contudo, o trabalho em equipe é mais do que apenas evitar conflitos. Significa trabalhar com outras pessoas – diferentes de você – para produzir melhores resultados como um grupo do que como um conjunto de indivíduos.

Autoconfiança

Há quem acredite que autoconfiança é algo que se tem ou não tem. Entretanto, trata-se de uma habilidade que pode ser desenvolvida e, se você espera conseguir um cargo logo após a graduação, preste atenção nisso.

Funcionários confiantes tendem a se integrar melhor a uma equipe e são mais propensos a expor suas ideias. Sem dúvidas as empresas valorizam muito mais esse tipo de candidato.

Motivação

Esta é uma habilidade crucial para qualquer posição dentro das empresas. No entanto, em uma entrevista de emprego pode ser difícil de provar que há muita motivação em você.

Atividades extracurriculares tendem a ajudar bastante, como por exemplo, prática de exercícios regulares, competições esportivas, voluntariado, formação em cursos adicionais, habilidades em áreas diversas, atuações em outras empresas, etc.

Lembre-se que em um trabalho você pode se encontrar administrando uma parte específica do negócio ou então liderando uma equipe em um projeto. Sendo assim, precisará da capacidade não apenas de motivar a si mesmo, mas também as pessoas que atuam com você.

E então, o que achou das dicas? Prepare-se para se colocar à frente da concorrência.