O que é síndrome de Borderline? Entenda a crise de Raissa em A Fazenda 12 · .

Após receber oito votos na formação da primeira roça de A Fazenda 12, Raissa Barbosa protagonizou um momento de revolta no reality rural da Record. A vice-miss bumbum 2017 socou a cama, abafou gritos no travesseiro, se trancou no banheiro e jogou água em Biel. Alguns internautas, então, lembraram que a modelo sofre de síndrome de Borderline e pediram para que ela não seja chamada de desequilibrada.

Raissa descobriu o transtorno mental em outubro de 2019 e iniciou psicoterapia para o tratamento, mas a interrompeu durante a pandemia da Covid-19. Ela também toma medicamentos prescritos em momentos que não consegue controlar a crise, mas deixou claro que o uso não é contínuo porque pode causar dependência.

“Do nada estou muito bem, feliz. Do nada, fico com raiva e choro”, explicou ela, sobre as mudanças de humor ocasionadas pela síndrome e que acabaram acontecendo dentro do confinamento.

“Se alguém fala uma coisa que não gosto, não consigo disfarçar, já fecho a cara. Mas às vezes, eu esqueço o que aconteceu e já volto ao normal”, relatou em uma sequência de Stories fixada nos destaques do seu perfil no Instagram.

Confira abaixo um dos momentos em que Raissa expressou sua raiva:

Mudanças de humor

A psicóloga Stefani Torres explica que a reação de Raissa tem tudo a ver com a síndrome. “As pessoas diagnosticadas apresentam maior dificuldade de regular suas emoções e interpretar as emoções dos outros. É comum que essas pessoas apresentem instabilidade afetiva e grande impulsividade frente às frustrações”, diz a profissional ao ..

“O que nós vimos pode ter sido um momento de crise. É importante que ela seja cuidada por um profissional de saúde mental, o programa deveria oferecer isso a ela da mesma que ofereceria um atendimento médico para quem machucasse a perna, por exemplo”, alerta a psicóloga.

Enquanto era acalmada por Jakelyne Oliveira, Raissa confessou que estava com medo de suas reações causarem sua expulsão do programa. “Quando ela diz que não quer ser expulsa, ela mostra essa tentativa de regulação, é importante valorizarmos isso, provavelmente foi um grande esforço para ela”, destaca Stefani.

Em seu relato, a peoa contou que de início, não aceitou que tinha o transtorno, mas aconselhou seus seguidores a se observarem e procurarem ajuda médica. “É muito comum as pessoas terem e não saberem, porque não procuram ajuda. Se sentir que precisa de ajuda, procure um médico. Não tenham aquele preconceito de que psiquiatra é para gente doida. Eu não sou doida”, declarou ela.

A reportagem entrou em contato com a Record e com a família da blogueita fitness, que preferiram não se posicionar sobre o assunto.

Assista ao relato de Raissa abaixo:

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows na TV, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#11 – Escala de ‘ranço’ em A Fazenda 12: Quem são os odiados e os favoritos?” no Spreaker.

© 2020 . | Proibida a reprodução