O que elenco de Brooklyn Nine-Nine fazia antes da série · .

Vencedora do Globo de Ouro, a comédia Brooklyn Nine-Nine é uma sobrevivente: superou o cancelamento e chega na sétima temporada, agora na Warner. Popular entre os brasileiros, a série é composta por atores que deram duro antes da fama turbinada pela atração. O elenco tem desde ex-jogador de futebol americano à mocinha de novela.

Do sexteto principal, Andy Samberg era o mais conhecido pré-Brooklyn Nine-Nine. Até por isso ele foi escolhido como o protagonista, depois de uma passagem duradora e bem proveitosa no humorístico Saturday Night Live. Do time de atores veteranos da TV, o escalado foi Andre Braugher, vencedor de Emmy por viver um personagem em um drama (coincidentemente) policial.

No clima de estreia da sétima temporada na Warner, marcada para este domingo (13) às 22h, relembre o que os atores de Brooklyn Nine-Nine faziam antes da série.

O comediante Andy Samberg durante uma de suas últimas aparições no Saturday Night Live

Andy Samberg, o detetive Jake Peralta

Integrante da extensa lista de comediantes revelados pelo Saturday Night Live, Andy Samberg é um dos artistas que mais estiveram no humorístico, em sete temporadas. Ele se tornou um dos líderes do programa da rede NBC após a saída de nomes como Jimmy Fallon, Amy Poehler e Tina Fey. Esse status lhe colocou à frente de Brookyln Nine-Nine, então da rede Fox. No papel do detetive Jake Peralta, ele ganhou o Globo de Ouro de melhor ator de comédia na premiação de 2014.

Na comédia Modern Family, a atriz Stephanie Beatriz fez Sonia, irmã de Gloria (Sofia Vergara)

Stephanie Beatriz, a detetive Rosa Diaz

O primeiro trabalho de Stephanie Beatriz em um elenco fixo de uma série foi justamente em Brooklyn Nine-Nine. Seu currículo era curto antes disso, com participações especiais nos dramas Southland (2009-2013) e The Closer (2005-2012). Em janeiro de 2013, ela apareceu na série Modern Family (2009-2020) na pele de Sonia, irmã de Gloria (Sofia Vergara). Stephanie voltou ao papel após o sucesso da comédia policial, dando as caras em outros três episódios.

Terry Crews com o uniforme do time Washington Redskins, em 1995; carreira curta na NFL

Terry Crews, o tenente Terry Jeffords

Lembrado por ser o Julius de Todo Mundo Odeia o Chris (2005-2009) e o Latrell de As Branquelas (2004), Terry Crews tentou virar um jogador de futebol americano de renome. Defensor nato, ele conseguiu ser escolhido no draft (seleção de atletas) da NFL de 1991. Sua carreira esportiva durou seis anos, sem muitos momentos marcantes. Nesse período, Crews passou por quatro times e participou de apenas 32 jogos. Em 1999, ele mudou de profissão e virou ator.

Na pele da mocinha Adriana, Melissa Fumero atuou em 202 capítulos de One Life to Live

Melissa Fumero, a sargento Amy Santiago

Aos 22 anos, Melissa Fumero ganhou o papel de Adriana Cramer, uma das personagens mais importantes na reta final da novela One Life to Live (1968-2012; 2013). Foram mais de 200 capítulos na pele da jovem adotada que descobriu ser herdeira de uma fortuna.

Entre romances e tramoias, a atriz marcou o seu nome no folhetim assim que terminou a universidade (formada em Belas Artes na NYU). Pós-novela, ela passou por Gossip Girl (2007-2012) vivendo Zoe, uma das minions de Blair Waldorf (Leighton Meester), até chegar em Brooklyn Nine-Nine.

O humorista Joe Lo Truglio também viveu um policial na comédia Reno 911!, paródia de Cops

Joe Lo Truglio, o detetive Charles Boyle

Comediante raiz, Joe Lo Truglio integrou o elenco de um programa de esquetes alternativo da MTV americana chamado de The State (1993-1995), no qual dividiu cenas com Ken Marino, Thomas Lennon, entre outros. Boa parte da turma que fez essa atração estrelou a comédia Reno 911!, uma paródia do lendário programa policial Cops (1989-2020). Nessa atração, Truglio também viveu um agente da lei. Brooklyn Nine-Nine é a primeira série em que fez parte do elenco fixo.

Revelação nos anos 1990, Andre Braugher levou um Emmy por Homicide: Life on the Street

Andre Braugher, o policial de patrulha Raymond Holt

Na aclamada série policial Homicide: Life on the Street (1993-1999), Andre Braugher saiu como revelação. Encarnando o detetive Frank Pembleton, o ator conquistou o público e a mídia durante as sete temporadas do drama. Ele recebeu duas indicações ao Emmy e ganhou uma estatueta em 1998, como melhor ator de drama, derrotando colegas do calibre de David Duchovny (Arquivo X) e Anthony Edwards (Plantão Médico). Braugher tem outro Oscar da TV, pela minissérie Thief (2006).

