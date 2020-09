O que esperar do fim de Fina Estampa · .

A reprise de Fina Estampa acaba nesta semana com muitos acontecimentos impactantes, surpreendentes e absurdos nos últimos capítulos. O telespectador poderá ver os clássicos finais felizes dos casais, uma mudança inesperada na vida de Danielle (Renata Sorrah) e o desfecho misterioso de Tereza Cristina (Christiane Torloni).

Esse é o assunto principal do 30º episódio do podcast Noveleiros, do ..

Nos momentos finais da novela de Aguinaldo Silva, Tereza Cristina não conseguirá matar Griselda e vai se mandar para não ser presa. Ela se encontrará com Pereirinha (José Mayer), com quem já terá planejado sua fuga de barco. Os dois, no entanto, enfrentarão uma terrível tempestade no mar, e a vilã gritará de desespero. Os corpos dos dois não serão encontrados, e eles serão dados como mortos.

Porém, as cenas finais da trama mostrarão Tereza Cristina em um carro, dizendo a Griselda que voltou. A Pereirão ficará assustada e sairá correndo atrás da megera com uma ferramenta em mãos, e o público terá de usar a imaginação para tentar compreender o que houve de fato.

Entre os finais felizes, destacam-se os casais que terminarão o folhetim firmes e fortes. Quinzé (Malvino Salvador) finalmente se entenderá com Teodora (Carolina Dieckmann), e os dois serão pais novamente.

Amália (Sophie Charlotte) e Rafael (Marco Pigossi) também ficarão juntos e felizes, assim como René (Dalton Vigh) e Vanessa (Milena Toscano), e Antenor (Caio Castro) e Patrícia (Adriana Birolli). Até René Junior (David Lucas) arrumará um par.

Já Danielle terá um destino exótico. Após perder o direito de exercer a Medicina no Brasil, ela decidirá partir para um país africano e se tornar parteira. No Rio de Janeiro, Esther (Julia Lemmertz) ganhará a guarda definitiva de Vitória, e Beatriz (Monique Alfradique) terá de engolir a decisão judicial.

