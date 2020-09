O que eu devo saber para fazer e acontecer?

Persona

Corroborando as explanações sobre Marketing que estamos fazendo, vamos explanar sobre definição de estratégias de marketing.

Não fizemos esses artigos em formato de série, uma vez que podem ser consultados de forma separada. Embora sejam inter-relacionados e complementares.

O que é uma estratégia de marketing?

Eu preciso vender, vender, vender!

A importância de uma estratégia de marketing

O que analisar para agregar valor?

Pense sobre a persona para quem o produto ou serviço foi criada. Está atingindo o público certo? As informações que conseguiu são suficientes para determinar a persona? Cabe mais ações junto ao público-alvo para criar um relacionamento com a persona?

Mercado do seu nicho

O mercado no qual está inserido nesse momento está estável? As tendências são positivas? É um mercado que está em crescimento?

Tendências

Esse ponto é suma importância no que tange ao futuro de seu negócio. Deve avaliar as tendências do seu nicho, produto ou serviço, assim como a tendência de manutenção da persona.

Métricas

Mensure resultados quanto as ações, precisa de dados tangíveis para alcançar seus objetivos junto ao cliente. Assim também terá dados para basear outros planejamentos.

O que você espera com suas ações?

As ações de marketing precisam de um propósito. Além disso, antes de executar uma ação precisa ter clareza quanto aos resultados, o que deseja com isso?

Aumentar ticket médio?

Melhorar o atendimento?

Fidelizar clientes?

Parar de perder vendas?

Lançar um produto?

São inúmeras possibilidades, e dentro de cada ação deve haver um objetivo. Ou seja, as ações de marketing são funcionam de maneira estratégica quando são direcionadas.