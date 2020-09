O que fazer para acordar com motivação para estudar

Uma das maiores dificuldades dos estudantes é acordar motivado. De fato, isso é algo complicado de conseguir, afinal, a motivação não bate à porta todos os dias.

De acordo com muitos especialistas, adquirir disciplina pode ser mais valioso do que contar sempre com a tal ‘motivação’. Pois é!

Criando uma rotina fica mais fácil de ter em mente o que se deve fazer e realmente colocar em prática. Quando se está disciplinado, dificilmente os afazeres ficam para depois ou saem da agenda.

Por isso, selecionamos algumas dicas para se organizar, se disciplinar e, assim, se motivar todas as manhãs para estudar.

1. Prepare a noite anterior

Acredite ou não, quando se trata de dicas de como acordar, a melhor rotina matinal vai depender mesmo do que você fez na noite anterior. Antes de se enfiar debaixo das cobertas e se aconchegar, reserve um tempo para revisar seu dia e planejar sua manhã. Anote todos os detalhes de projetos em andamento ou problemas que podem estar incomodando você e que podem afetar sua capacidade de ter uma boa noite de sono.

Anotar suas preocupações pode ajudá-lo a relaxar, sabendo que poderá enfrentá-las em outro momento. Você também pode reservar um tempo para escrever uma lista de coisas que você sabe que precisa fazer no dia seguinte, o que pode aumentar sua produtividade pela manhã e também ao longo do dia.

2. Tenha uma boa noite de sono

Acordar revigorado e desenvolver uma rotina matinal eficaz depende de você estar bem descansado e pronto para começar. A pesquisa mostrou que, para muitos adultos, dormir de 7 a 8 horas é o ideal, embora cada pessoa seja diferente. Descubra qual é o seu ponto ideal e procure registrar tantas horas de sono completo todas as noites.

Certifique-se de que não haja nenhuma luz forte que possa afetar sua capacidade de dormir. Nossos corpos são biologicamente programados para dormir quando está escuro; se o seu quarto não estiver escuro o suficiente, você pode considerar obter cortinas escurecidas ou usar uma máscara para os olhos para que seu corpo possa descansar melhor.

3. Não aperte o botão ‘soneca’

Muitos de nós apertamos o botão de soneca até o último segundo possível e então corremos para se preparar o mais rápido possível. No entanto, acordar quando o alarme dispara pela primeira vez pode ser uma ótima maneira de colocar seu corpo em funcionamento. Depois de levantar, fique acordado! Seu corpo realmente não se beneficiará com mais alguns minutos de descanso.

Um post aqui discorre sobre esse impulso para fazer as coisas – Regra dos 5 segundos: Conheça a técnica que motiva você a estudar

4. Marque uma atividade logo ao acordar

Tenha um plano para o que deseja fazer pela manhã e cumpra-o. Quer sua meta seja se levantar e ler um artigo ou livro para fins educacionais ou de inspiração , verifique seu e-mail para ver o que você está enfrentando no dia, faça algumas tarefas, exercícios ou até mesmo jogar um jogo, com um objetivo a ser concluído é uma ótima maneira de motivar seu corpo e sua mente.

5. Reserve um tempo para meditar e refletir

Muitas pessoas descobrem que tomar 10-15 minutos pela manhã para meditar e refletir as ajuda a começar o dia com paz. Relaxar, deixar as preocupações do dia irem embora e se concentrar nos aspectos positivos de sua vida pode ajudá-lo a se sentir elevado e inspirado para enfrentar até mesmo o dia mais desafiador.

E então, o que achou das dicas? Aposte nelas para acordar mais motivado a estudar, trabalhar, assim como fazer tudo da sua agenda.

