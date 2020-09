A Puma anunciou a assinatura com Neymar, depois de o brasileiro ter deixado o vínculo com a Nike após uma parceria de 15 anos.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O acerto com o astro do Paris Saint-Germain foi anunciado pelo site da fornecedora esportiva com o banner “o rei está de volta” e “bem-vindo à família, Neymar Jr”.

O atacante de 28 anos escreveu em um comunicado em sua página no Twitter: “No começo de cada nova temporada, eu pego um tempo para pensar sobre minha carreira e as escolhas que fiz. E sobre os sonhos que eu tinha quando eu comecei este esporte e o caminho que tem pela frente”.

“Essa será uma temporada diferente, uma temporada especial. Por esse motivo, como eu fiz no passado, eu decidi escrever este texto.”

Fontes informaram à ESPN que somente quatro executivos sabiam sobre o acordo para conseguir Neymar, e isso era “um grande segredo na companhia”, que vinha trabalhando para assinar com o atleta há meses.

Neymar voltou aos treinos com o PSG na sexta, tendo perdido a primeira rodada do Campeonato Francês, depois de ter testado positivo para coronavírus.