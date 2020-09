O Up da Startup – Escalável e repetível, repete isso ai… – Parte 3

Dividimos a série “O Up da Startup” em seis partes, para acabar de uma vez por todas com as suas dúvidas sobre esse conceito de empresa muito viável ao empreendedor. Nesta terceira parte falaremos sobre os conceitos escalável e repetível.

Repetível e escalável – O que significa?

Através de um produto repetível e escalável uma empresa atinge os clientes e tem retorno em forma de rentabilidade. Essa é a característica da startup e isso gera o crescimento rápido.

O que faz um modelo de negócio ser escalável?

Um modelo de negócio escalável é um modelo que aumenta a receita de maneira desproporcional ao custo, é quase um “toque de Midas” das startups.

A receita cresce exponencialmente, enquanto o custos se elevam a passos curtos, e isso faz com que o próprio crescimento pague os custos, que geram outros projetos.

Como é possível ser escalável?

Para ser escalável a empresa precisa ter como ponto focal da sua operação, prestação serviço ou vendas, a internet.

Por exemplo, num comércio varejista comum, caso receba muitos pedidos do seu produto, será necessário aumentar o espaço físico, contratar funcionários, adquirir maquinários e matéria-prima.

Num modelo escalável, quanto mais usuários o seu serviço ou produto alcança, mais receita você obtém, e a lógica é simples. Não muda nada na rotina, é tudo pela internet.

O que faz um negócio ser repetível?

Para que um negócio seja repetível é necessário que ele seja capaz de entregar o produto ou serviço em escala potencialmente ilimitada.

Por isso as startups atuam de forma repetível, pois fica fácil de replicar a lógica para os clientes, sem amarrar cada projeto. Dentro disso, é possível realizar customizações e personalizações, entretanto, dentro do projeto de cada cliente.

Acompanhe as próximas postagens da série para continuar adentrando o universo das startups.