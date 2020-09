O Up da Startup – Eu acredito em unicórnios! – Parte 5

Dividimos a série “O Up da Startup” em seis partes, para acabar de uma vez por todas com as suas dúvidas sobre esse conceito de empresa muito viável ao empreendedor. Nesta quinta parte falaremos sobre startups unicórnios.

Startup não é definitiva?

A startup é uma organização temporária ainda que esteja ganhando mercado, está sempre se modificando. Isso significa que a forma como a empresa guia o seu modelo de negócios é que a define como startup.

Em algum momento ela será estável e deixará de ser uma startup, como ocorreu com Facebook por exemplo.

Você acredita em unicórnio?

A startups unicórnio são empresas que chegaram ao patamar do conceito startup, alcançando o valor de mercado de 1 bilhão de dólares!

E esse nível é tão possível que já são 500 startups unicórnio no mundo.

No Brasil já são 12 as startups unicórnio:

iFood

Nubank

99

PagSeguro

Wildfire

Loggi

QuintoAndar

Gympass

Ebanx

Loft

Arco Educação

Stone Pagamentos

Classificação das startups

Com a visibilidade, as startups ganharam respeito no mercado e classificações de acordo com os seguimentos que atendem.

Algumas das mais conhecidas classificações são:

Fintech – startups do segmento de financeiro;

Lawtech – startups do segmento de direito;

Edtech – atende mercado de educação;

Contrutech – startups ligadas à construção civil;

Healthtech – startups do setor de saúde.

Na próxima postagem dessa série responderemos a grande questão: Vale a pena empreender no ramo das startups?