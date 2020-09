O Up da Startup – Eu tenho um plano! – parte 2

Dividimos a série “O Up da Startup” em seis partes, para acabar de uma vez por todas com as suas dúvidas sobre esse conceito de empresa muito viável ao empreendedor. Nesta segunda parte falaremos sobre plano e modelo de negócios.

Conceito

Não há um conceito claro sobre o que é exatamente uma startup, mas há atualmente um conceito difundido sobre a ideia desse tipo de negócio.

Uma startup é um grupo de pessoas (ou uma pessoa) que procura um modelo repetível e escalável de negócios, aceitando as incertezas do cenário.

Isso diferencia uma startup de outra empresa, aceitação dos riscos.

Característica da startup

A principal característica de uma startup é a inovação, porém não basta ser inovadora, ela precisa atender rapidamente as demandas do mercado.

As equipes são pequenas, com algumas exceções de empresas que crescem muito depois, como o Nubank por exemplo.

São empresas flexíveis na gestão de pessoas, dão autonomia de resolução aos funcionários e as estruturas físicas são básicas e confortáveis.

Plano de negócios ou modelo de negócios?

Ainda assim é necessário que se faça um plano de negócios, o modelo de negócios não substitui o plano, são apenas ferramentas diferentes.

O plano ainda conta como base por prazos. Se analisar pelos conceitos da administração de empresas, o que muda no modelo de negócios é a forma como a empresa atende a própria visão e valores, como ela incorpora isso nas entregas aos clientes.

Uma startup necessita de inovação, isso faz dela uma startup. Por isso a criativa está presente em todas as startups de sucesso.

Nas próximas partes dessa série exploraremos outros conceitos bases das startups.