O Up da Startup – O negócio é o seguinte… – Parte 6

Dividimos a série “O Up da Startup” em seis partes, para acabar de uma vez por todas com as suas dúvidas sobre esse conceito de empresa muito viável ao empreendedor. Nesta sexta, e, portanto, última parte falaremos sobre as classificações das startups e se vale a pena empreender nesse ramo.

O respeito se conquista com ética e bom trabalho e as startups mostraram isso ao mercado.

Modelo de negócios de respeito!

Ainda ganharam classificação de acordo com o modelo de negócios:

B2B – Quando a proposta de valor atende outras empresas;

B2C – Quando a startup atende o cliente final;

B2G – Sua proposta de valor atende os governos.

Empreender no ramo de startup é negócio?

O negócio é estar atualizado, e dentro disso criar um planejamento.

Dentro do empreendedorismo as startups ganham em relação aos outros modelos por conta dos baixos custos iniciais.

Ideias fazem o futuro

Para abrir uma startup você precisa de uma boa ideia, internet e foco. Entretanto, nem somente isso basta. Ainda é um investimento e exige alinhamento de expectativas.

Assim como empreendedorismo, as startups nasceram da ideia que estão dentro dos objetivos das pessoas, e por isso se tornaram tão difundidas e populares.

As variáveis sempre foram constantes

Muitas pessoas são barradas ao abrirem suas empresas, assim como muitas pessoas são barradas dentro de grandes empresas quando tentam crescer.

As variáveis e a insegurança existem em todos os caminhos, a pandemia nos mostra isso no momento.

Precisará investir no marketing digital, atrair seu cliente, ter qualidade de serviço prestado e a sua ideia realmente precisa ser inovadora.

Nenhuma startup nasceu de uma cópia, somente de uma melhoria.

O mercado não dá certezas, então precisa acreditar no seu projeto, se basear nos conceitos estratégicos, entender o mercado e seguir o seu caminho das pedras.

A vida não dá garantias, mas as oportunidades sempre favorecem as mentes preparadas. Prepare-se para o futuro, e seja um co-criador dessa nova realidade que se apresenta no mercado.