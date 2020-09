O Up da Startup – Vamos nos aprofundar nesse conceito de empresa inovação – Parte 1

Dividimos a série “O Up da Startup” em seis partes, para acabar de uma vez por todas com as suas dúvidas sobre esse conceito de empresa muito viável ao empreendedor. Nesta primeira parte falaremos sobre a história da Startup.

O que é uma startup?

O acesso popular a computadores e celulares fez com que muitas pessoas tivessem ideias inovadoras para negócios.

Essas ideias acabaram sendo inovadoras, até mesmo porque acabaram criando um novo nicho no mercado, o negócio digital. E tanta inovação atraiu investidores para os primeiros a se arriscar.

Processo rígido não significa trabalho melhor

A demanda atual mudou a gestão empresarial, e essa ideia de negócio digital nasceu exatamente dessa necessidade, acabar com os processos rígidos e mudar a forma como a empresa se relaciona com o cliente.

Esse empreendedorismo no início foi desacreditado, pois era uma forma de mudança radical que ia contra tudo o que as pessoas tinham como certo.

Você Pode Gostar Também:

Status quo perdeu status

O status quo foi desafiado, os monopólios quebrados e as grandes empresas se sentiram ameaçadas por uma juventude que invadia suas terras.

Essa fase de quase guerra foi superada, ainda bem! Entendemos que o empreendedor não é só aquele que arrisca tudo cegamente, é uma pessoa, por muitas vezes, que tem um grande ideia e só precisava de uma aliada, a internet.

O termo startup

O termo startup é original da língua inglesa e não foi aportuguesado, mas se fôssemos colocar uma tradução livre seria como empresa urgente ou emergente, já que teríamos que nos referir a algo que surgiu das urgências.

O termo startup ficou popular nos EUA, durante a década 1990 (olha a quanto tempo a inovação pede passagem) no Vale do Silício (Califórnia).

Acompanhe as próximas partes dessa série e entenda tudo sobre esse conceito empresarial.