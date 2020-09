Oculus Quest 2 é revelado sem querer pelo Facebook em vídeos

O Facebook apresentou “sem querer” o headset de realidade virtual Oculus Quest 2, que deve ser revelado oficialmente em breve. Enquanto a firma de Mark Zuckerberg não forneceu teasers do produto, o setor de marketing da empresa publicou vídeos de divulgação completos do aparelho.

Os vídeos exibindo o produto em funcionamento foram compartilhados pelo Facebook em sua central de divulgação de produtos. Além das produções mostrando o headset em ação, a empresa também agendou a publicação de conteúdos para 16 e 17 de setembro.

Seguindo as datas reveladas pelo Facebook, a tendência é que a firma apresente o Oculus Quest 2 amanhã (15).

Especificações e funcionalidades

Assim como a geração anterior, o Oculus Quest 2 é um dispositivo de realidade virtual all-in-one. O produto não necessita de um PC ou console para funcionar e traz uma biblioteca de conteúdos e controles próprios.

O hardware do novo dispositivo inclui até 6 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento e processador Snapdragon XR2, modelo da Qualcomm feito especialmente para realidade virtual e aumentada. A exibição de imagens fica por conta de dois displays Quad HD, que entregam imagens em “quase 4K” com a resolução somada, segundo os anúncios do Facebook.

O novo produto contará com controles ergonômicos e que trazem visual aprimorado em relação ao modelo anterior. O Oculus Quest 2 também possui um design mais leve e faixas que prometem facilitar o uso do dispositivo.

O Oculus Quest 2 terá suporte para todos os jogos e aplicativos lançados para a primeira geração do dispositivo. Segundo o vídeo de divulgação, alguns games poderão ser jogados sem os joysticks e funcionarão com o mapeamento das mãos do usuário.

Preço

O Oculus Quest 2 pode ser lançado em 15 de setembroFonte: The Verge

Os vazamentos provenientes do Facebook não revelaram o preço do Oculus Quest 2, mas uma listagem no Walmart mostrou quanto o dispositivo deve custar. Segundo o e-commerce, a versão de 256 GB do headset chegará por US$ 399, cerca de R$ 2.122 em conversão direta para a nossa moeda.

O Oculus Quest 2 terá versões trazendo 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, que devem contar com valor mais em conta. Até o momento, porém, não temos detalhes sobre o preço das variantes modestas do headset.