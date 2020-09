Odiada por Bolsonaro e Crivella, Globo faz vídeo para avisar que é a melhor do Brasil

Inimiga declarada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), a Globo lançou uma nova campanha em que enaltece sua marca e também reforça que é a número um do Brasil.

No vídeo, a emissora ainda deixa claro o apoio que possui de grandes marcas. Cabe lembrar que, desde o governo do atual presidente, o canal carioca observou uma grande queda em seus cofres com a redução nas campanhas de estatais e ministérios.

“Existe um mundo chamado Brasil. Um mundo de diversidades, culturas, raças, sotaques, sons, gostos e histórias. Por isso, o Brasil é mais do que um Brasil, são milhões de Brasis onde vivem milhões de brasileiros e brasileiras. Por isso, nós somos um mundo também. Um mundo chamado Globo”, declara a narração da campanha, enquanto mostra imagens das diferentes regiões do país e gravações de atrações da emissora.

O audiovisual segue: “Um mundo de conteúdo, talento, criatividade, projetos e possibilidades de grandes negócios com marcas e clientes. A Globo é a cara desses milhões de Brasis e de milhões de brasileiros”.

“São milhões de Globo. A Globo das novelas, das séries, das risadas, das lágrimas, dos heróis, das aventuras, dos gols, das sextas, dos fatos, das conversas, dos serviços e das inovações“, afirmou o vídeo, que também enalteceu os canais da TV fechada.

A campanha reflete a nova realidade da emissora carioca e sua plataforma de streaming. Isso porque, nesta semana, a empresa decidiu inovar e juntar o GloboPlay com seus canais da TV por assinatura.

Com a novidade, no serviço, o público pode acompanhar ao vivo a programação do Multishow, Globonews, Sportv 1, Sportv 2, Sportv 3, GNT, Viva, Gloob, Gloobinho, Off, Bis, Mais Globosat, Megapix, Universal TV, Studio Univeral, SYFY, Canal Brasil e Futura.

Confira: