Oito atores idosos que a Globo mandou embora em 2020 · .

Em 2020, a pandemia de Covid-19 provocou uma crise interna na Globo, que viu suas receitas publicitárias caírem 30%. Como consequência, a emissora implantou uma medida de redução de gastos que lhe custou alguns dos nomes mais consagrados do entretenimento no país: atores já na terceira idade, cujas demissões chocaram os telespectadores.

As dispensas mais recentes foram as de Tarcísio Meira, Glória Menezes e Antonio Fagundes. O casal faz parte da história da teledramaturgia e foi cortado depois de 53 anos de serviços prestados à emissora. Já Fagundes é um dos atores mais icônicos do elenco de novelas da Globo e perdeu o vínculo fixo após 44 anos na empresa.

Miguel Falabella, de 63 anos, trabalhou para a Globo desde os anos 1980 como ator e autor, mas agora também não tem mais contrato com a emissora. No entanto, ele já foi prontamente convidado por Fausto Silva a voltar à TV, como jurado do Show dos Famosos em 2021.

Relembre oito atores de idade que perderam seus vínculos com a Globo neste ano:

Casal consagrado da TV, Tarcísio Meira e Glória Menezes deixam a Globo após 53 anos



Tarcísio Meira e Glória Menezes

Um dos casais mais tradicionais e queridos do Brasil, Tarcísio Meira e Glória Menezes, de 84 e 86 anos respectivamente, perderam o contrato fixo com a Globo neste mês. A partir de agora, eles continuam com portas abertas na emissora, mas para contratos por obra, a curto prazo.

Em entrevista na sexta (11) ao Balanço Geral, da Record, o ator declarou: “A Globo tinha todo o direito de não renovar. Acredito que ela tinha decidido seguir novos caminhos. Então, decidiu assim, tudo bem. Eu tinha um contrato que perdurou por 54 anos, ou quase isso, e chegou ao fim. Acho que prestamos muitos serviços à TV Globo e ela resultou na classe artística de uma maneira geral”.

Antonio Fagundes em entrevista ao Domingão do Faustão; ele perdeu contrato fixo na Globo



Antonio Fagundes

O fim do contrato de Fagundes com a Globo foi confirmado pelo . nesta terça (15). O veterano estreou na emissora em 1971 e protagonizou diversas novelas de sucesso, como O Rei do Gado (1996) e, mais recentemente, Bom Sucesso (2019). No entanto, ele poderá voltar à casa já no ano que vem: o ator é o mais forte candidato a interpretar José Leôncio na nova versão de Pantanal.

Ator de 88 anos, Stênio Garcia passou mal e precisou de ajuda médica após ser demitido



Stênio Garcia

Aos 88 anos, Stênio Garcia sofreu muito ao ser desligado da Globo em março, após quase 47 anos de trabalho na emissora. O ator passou mal ao saber da decisão da empresa. “Ele teve pressão alta e vomitou. Sabe quando a pessoa fica aérea? Ele diz que está confuso”, revelou Marilene Saade, sua mulher, ao ..

Antes de ser demitido, Garcia havia feito um apelo para que autores o escalassem, porque não atuava na emissora desde 2013. Em junho, ele afirmou à colunista Fábia Oliveira que estava sem chão e cogitaria entrar na Justiça contra a Globo.

No ar na reprise de Laços de Família (2000), Vera Fischer está fora da Globo desde junho



Vera Fischer

A atriz, que foi musa de novelas da Globo nos anos 1980 e 1990, foi dispensada em junho. Vera Fischer, de 68 anos, estava reservada para Além da Ilusão, novela das seis que substituirá Nos Tempos do Imperador em 2021. A participação dela na novela não está descartada, mas dependerá de uma nova negociação, de um contrato por obra certa, que dura apenas durante as gravações e exibições.

O último trabalho de Vera na Globo foi na novela Espelho da Vida (2019). Ela está no ar atualmente na reprise de Laços de Família (2000) no Vale a Pena Ver de Novo.

Renato Aragão no Criança Esperança de 2019; ele não faz mais parte do elenco da Globo



Renato Aragão

Eterno Didi Mocó, Renato Aragão foi demitido da Globo no fim de junho, após 44 anos na emissora. O último projeto do veterano na casa foi no remake de Os Trapalhões, em 2017, que só durou uma temporada.

Ainda assim, o humorista de 85 anos manteve postura positiva em relação à sua nova realidade. Ele apareceu num quadro sobre jardinagem do É de Casa, em julho, em que afirmou: “Eu não fui desligado da Globo nem nunca serei, porque a Globo não sai de mim e eu não saio da TV Globo. Nós só mudamos a forma de viver juntos. Nós ficaremos eternamente juntos. As portas estão abertas para fazermos o que quisermos, tanto eu quanto a Globo”.

Após dispensa, Miguel Falabella tem portas abertas para apresentar novos projetos à Globo



Miguel Falabella

Ator e autor ao longo de 38 anos na Globo, Miguel Falabella foi comunicado de que seu contrato não seria renovado em junho. O motivo da demissão do dramaturgo foi seu alto salário e sua baixa produção nos últimos anos. Falabella também tem liberdade para apresentar novos projetos à emissora se desejar.

“Nesses quase 40 anos fui muito feliz e muito bem tratado sempre. Seguir novos caminhos não significa abandonar o que se conquistou na caminhada. Só tenho boas lembranças. Só tenho sorrisos”, declarou ele num post no Instagram.

Desligado da Globo em junho, José de Abreu afirmou que iria tentar carreira internacional



José de Abreu

Aos 74 anos, José de Abreu já não faz mais parte do quadro de funcionários da Globo desde junho. O ator, cujo último papel foi em A Dona do Pedaço (2019), também não escapou da redução de custos da emissora, mas deu uma versão diferente sobre seu caso de desligamento.

Numa live, ele disse que estava negociando sua saída da emissora havia dois meses e que fechou o destrato de uma maneira positiva para os dois lados. “Continuo trabalhando lá por obra certa, mas sem contrato, depois de 40 e tantos anos.”

Em seguida, o ator viajou para a Nova Zelândia, para estudar inglês. “Aos 74 anos, vou mudar de vida outra vez. Vou tentar uma carreira internacional e arriscar mais uma vez essa loucura que é essa carreira artística”, declarou.

