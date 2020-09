Old-ish: spin-off de Black-ish já está sendo desenvolvido na ABC

Old-ish, nova série derivada de Black-ish, da ABC, já começou a ser desenvolvida pela emissora. Segundo informações apuradas até o momento, este será o terceiro spin-off concebido a partir das tramas apresentadas em Black-ish. O elenco vai contar com a participação Laurence Fishburne e Jenifer Lewis, reprisando seus papéis originais.

O roteirista Kenya Barris vai atuar como produtor executivo do novo projeto junto de Fishburne e Helen Sugland. Além disso, os episódios, que também são de sua autoria, vão se concentrar nos personagens Ruby e Earl, pais de Dre Johnson (interpretado por Anthony Anderson).

(Reprodução)Fonte: ABC

A ideia da nova série é focar na relação entre os dois enquanto eles dão uma nova chance ao seu relacionamento. Tudo isso vai ser construído a partir de uma mudança física que acontece com os personagens, quando eles se reencontram com pessoas que marcaram suas juventudes.

Vale lembrar que além de Old-ish, Black-ish ainda conta com as derivadas Grown-ish, que é exibida pelo Freeform, e Mixed-ish, da ABC. Todas elas embarcam em conflitos já conhecidos do público e dão novos toques que se mostram ainda mais interessantes quando unidos no universo geral da série.

Black-ish estreou em 2014 na ABC e conta com seis temporadas. A produção já foi renovada para uma 7ª temporada, que deverá estrear apenas em 2021. Além disso, antes da estreia da nova leva de episódios, um especial com tema eleitoral está marcado para ser exibido no dia 4 de outubro de 2020.