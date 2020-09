Omnichannel – A inovação diante da renovação – Parte 1

Dividimos a série “Omnichannel” em 6 partes, com o objetivo de alinhar o empreendedor a essa novidade tecnológica que tem modificado a forma de vender e se de relacionar com o cliente. Nesta primeira parte falaremos sobre a motivação desse novo conceito.

Empreender é inovar

Para empreender com sucesso é necessário estar atento as novidades do mercado, assim como para onde está direcionando o seu produto.

Novo perfil de consumo

O perfil do consumidor mudou, e estamos nos adaptando o tempo todo a essa necessidade de atualização, o que ocorre é que as inovações do mundo virtual demandam ações que se igualem as mesmas.

O consumidor alterou o perfil da dinâmica, tornando-se exigente e opinativo usufruindo dos canais de acesso que as compras online proporcionaram.

Mudança de postura do cliente

Desta forma, a postura passiva mediante as empresas deu voz a uma postura interativa, oriunda dos próprios meios que foram disponibilizados ao cliente, os canais de vendas e atendimento.

Entretanto, essa mesma facilidade que o mercado proporciona se voltou às empresas na forma de novas demandas, ou seja, há uma urgência implícita em todas as solicitações dos clientes.

Inovação do atendimento mediante renovação do perfil do cliente

Embora essas novas demandas sejam frutos da velocidade e da atualidade, as empresas, muitas vezes, não conseguem atender ao cliente em sua totalidade.

Como se fosse um fluxo inesperado dentro do que a inovação é capaz de trazer. É neste momento que entra o conceito Omnichannel.

Confira os próximos artigos dessa série para saber mais sobre essa revolução no ramo do atendimento e vendas.