Omnichannel e o empreendedorismo – Você tem tudo a ver com isso! – Parte 6

Dividimos a série “Omnichannel” em 6 partes, com o objetivo de alinhar o empreendedor a essa novidade tecnológica que tem modificado a forma de vender e se de relacionar com o cliente. Nesta sexta parte daremos exemplo de sucesso omnichannel.

Exemplos de sucesso empresarial omnichannel

Muitas empresas aderiram a esse modelo de atendimento e tiveram sucesso no relacionamento com o cliente e aumento de suas vendas.

Renner

Amaro

C&A

Polishop

Americanas

Magazine Luiza

Casas Bahia

E dentre tantas outras que aderiram a esse conceito em seus atendimentos.

Empreenda com a inovação

Entendeu a diferença que fará optar por uma plataforma omnichannel no seu relacionamento com o cliente?

O conceito omnichannel não serve apenas para empresas grandes, atende todos os tamanhos de empresas, e por tudo que falamos nessa série, pode ser uma grande aliada da sua empresa no varejo e no e-commerce.

Se deseja empreender com sucesso, atente-se as novidades do mercado, pois o que hoje é um diferencial competitivo, amanhã será uma questão de sobrevivência.

Pense nisso, o empreendedorismo tem tudo a ver com inovação e criatividade.

Cliente molda as necessidades do mercado

A integração omnichannel atua na empresa inteira, então melhora todos os fluxos de atendimento, SAC, vendas, SDR, suporte, tudo o que envolva relacionamento.

Os clientes têm moldado as empresas a seus critérios, e não o contrário, pois a internet fez com que eles migrassem muito rápido entre as opções de compra.

Assim como estão acostumados com a forma de comprar em grandes empresas, vão buscar essa integração no seu site de compras.

O futuro não é mais daqui a pouco, é agora, tanto para o empreendedorismo quanto para os sistemas disponíveis.

Implementar omnichannel é um doa caminhos para seu sucesso.