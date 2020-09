Omnichannel – Nas vendas e no Marketing? Sim, em toda a parte! – Parte 4

Dividimos a série “Omnichannel” em 6 partes, com o objetivo de alinhar o empreendedor a essa novidade tecnológica que tem modificado a forma de vender e se de relacionar com o cliente. Nesta quarta parte falaremos sobre o conceito omnichannel aplicado no varejo e no marketing.

Omnichannel aplicado no varejo

Se você possui lojas físicas e virtuais, ou ainda que somente uma dessas vertentes, poderá aplicar omnichannel de forma a melhorar as suas vendas.

Os clientes utilizam a internet para pesquisar preços dentro das lojas, e se implantar a integração da ferramenta omnichannel na sua empresa, poderá facilitar o fluxo de vendas.

Pesquisa – vendas – fidelização

Ao implementar a plataforma omnichannel, poderá integrar em seu site o atendimento com as vendas.

O cliente poderá comprar no site e buscar na loja, por exemplo. Ainda poderá personalizar o site de acordo com as pesquisas do cliente, sugerindo o que ele deseja.

Essa integração traz dados que podem ser usados de forma estratégica.

Omnichannel no Marketing

Pode utilizar omnichannel no marketing digital da sua empresa.

O conceito omnichannel gera valor para a sua marca;

Os dados dos clientes podem ser extraídos de todas as plataformas, e esses dados são importantes para fidelizar clientes, pois traz o perfil atingido pela empresa de forma generalista.

Assim como os dados dos referentes aos produtos que são vendidos, dentre outras vertentes do marketing digital. Ainda falaremos mais sobre esse conceito aplicado em todas as áreas de uma empresa, acompanhe a série sobre essa centralização de canais.