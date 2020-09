Omnichannel – O que é PABX Virtual? – Parte 3

Dividimos a série “Omnichannel” em 6 partes, com o objetivo de alinhar o empreendedor a essa novidade tecnológica que tem modificado a forma de vender e se de relacionar com o cliente. Nesta terceira parte falaremos sobre a aplicação do omnichannel para empresas de atendimento.

Omnichannel para empresas de atendimento

Ainda permite diversificação no atendimento de empresas do ramo de Call Center, suporte, ou qualquer outro tipo de empresa que tem um foco no atendimento.

Ao integrar uma empresa desse ramo através do conceito Omnichannel, a sua empresa adquire:

URA Inteligente e Personalização dos canais.

Mobilidade e flexibilidade

A flexibilidade tem duas vertentes:

A flexibilidade física em caso de mudanças de escritório.

Também é o atendimento ao cliente fica mais maleável.

PABX Virtual – O que é isso exatamente?

Trata-se de uma vertente da integração omnichannel que permite o acesso a URAs inteligentes, que direcionam o cliente para o setor que atenderá a necessidade do cliente.

O PABX virtual utiliza a telefonia VoIP (Voz Sobre IP), isso significa que a sua empresa não pagará mais as ligações conforme são feitas.

Isso porque, de forma sucinta, a telefonia VoIP codifica simultaneamente a chamada, e faz o envio e recebimento da voz por envio de dados, via internet.

O PABX dá ao cliente autonomia para agir sozinho sem que a empresa perca a empatia com o cliente, é uma inteligência artificial usada para que o contato seja humanizado, pois as gravações serão de acordo com a sua escolha.

Ainda pode configurar o tempo de espera e música, por exemplo. Na próxima parte deste artigo falaremos sobre omnichannel aplicado no varejo.