Onde assistir à Copa do Brasil na TV e online · .

Botafogo e Vasco se enfrentam às 19h desta quinta-feira (17) no duelo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. O clássico carioca será realizado no Engenhão e terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto para o Estado do Rio de Janeiro) e Premiere para todo o Brasil. Para assistir online, as opções são Globoplay, SporTV Play ou Premiere Play.

Botafogo x Vasco terá narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Grafite (por vídeo) e Lédio Carmona As reportagens serão de Eudes Junior, e a Central do Apito ficará a cargo de Sandro Meira Ricci. O jogo de volta está marcado para o próximo dia 23, às 21h30, em São Januário.

Os assinantes do SporTV também conseguem acompanhar ao vivo e online pelo SporTV Play ou assinando o pacote Globoplay + Canais Ao Vivo, que sai pro R$ 42,90 no pacote anual.

Outra opção é o Premiere Play, que tem um custo mensal de R$ 79,90, e pode ser acessado pelo site ou aplicativo em qualquer lugar do mundo. Para o assinante do Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online do pay-per-view e também no Globoplay.

Copa do Brasil ao vivo

O Botafogo se classificou à quarta fase da Copa do Brasil depois de eliminar o Paraná. Já o Vasco avançou ao superar o Goiás nas penalidades. Os rivais se enfrentaram no último domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro, e o Cruzmaltino levou a melhor ao vencer por 3 a 2.

Além de Botafogo x Vasco, o outro duelo desta quinta-feira (17) pela Copa do Brasil será Juventude x CRB. A partida acontece às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e terá transmissão do SporTV e Premiere.

© 2020 . | Proibida a reprodução