Onde assistir à final do Leste da NBA · .

As finais de conferência da temporada 2019-20 da NBA começam nesta terça-feira (15), às 19h30 (horário de Brasília), com o jogo um entre Miami Heat e Boston Celtics. Os duelos da final da Conferência Leste terão transmissão ao vivo no Brasil apenas pela ESPN. As opções para assistir online são WatchESPN, PlayPlus e NBA League Pass.

O SporTV2 ficará responsável pela transmissão das finais da Conferência Oeste, que ainda não estão definidas. O time do Los Angeles Lakers aguarda o resultado do jogo sete entre Los Angeles Clippers e Denver Nugguets, que será exibido às 22h de hoje, também na ESPN.

Os sites e aplicativos da ESPN terão os duelos online. Para acompanhar, é necessário ter assinaturas do canal em alguma operadora de TV paga. Ao inserir os dados de assinante, a transmissão é liberada. O app está disponível para download gratuito em plataformas iOS e Android.

Serviço de streaming da Record que tem parceria com os canais ESPN, o PlayPlus também é uma opção. Os assinantes do pacote mais caro, que custa R$ 32,80 por mês, podem assistir ao jogo ao vivo. O UOL Esporte Clube é outra forma de acompanhar. O serviço oferece ESPN ilimitada por R$ 21,90 mensais. Os sete primeiros dias são grátis.

Fora da televisão, a plataforma oficial da liga online no Brasil é o NBA League Pass, que cobra R$ 41,99 por mês e mostra todos os jogos da competição. Clientes da operadora Vivo contam com desconto e conseguem pagar R$ 19,90 mensais pelo mesmo conteúdo (com os primeiros 30 dias grátis). O software está disponível para Android e iOS.

Dinâmica das finais

Boston Celtics e Miami Heat são os finalistas da conferência Leste, e Los Angeles Lakers, do Oeste, aguarda o resultado entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. O campeonato terá primeiro os campeões de cada conferência, que depois irão duelar pelo título nacional da liga.

Cada etapa é disputada no estilo melhor de sete. Ou seja, o vencedor precisa ter quatro vitórias para avançar. Dessa forma, os jogos cinco, seis e sete só acontecem quando são necessários, já que vence o primeiro time a acumular as quatro vitórias.

As finais da conferência Leste começarão três dias antes das do Oeste. Os Celtics derrotaram o Toronto Raptors por 4 a 3, enquanto os Heats bateram o Milwaukee Bucks, que era favorito ao título por ter a melhor campanha da conferência, por 4 a 1.

No Oeste, os Lakers venceram o Houston Rockets por 4 a 1 e só voltarão a pisar nas quadras na próxima sexta (18), quando começarão as finais da conferência. Clippers e Nuggets encerram sua série com o jogo sete nesta terça, para definir o outro finalista.

Pela campanha, o time de Boston é o favorito ao título do Leste. A equipe de Miami, por sua vez, foi uma surpresa na final, já que terminou o campeonato regular em quinto lugar. No entanto, teve um desempenho acima da média nos playoffs. Nos confrontos entre Heat e Celtics na atual temporada, a equipe de Boston venceu dois dos três jogos.

NBA ao vivo

Todos os confrontos da final da conferência Leste serão transmitidos no NBA League Pass e na ESPN. Confira abaixo as datas de cada duelo:

Jogo 1 – 15 de setembro, às 19h30

Jogo 2 – 17 de setembro, às 20h

Jogo 3 – 19 de setembro, às 21h30

Jogo 4 – 21 de setembro, horário a ser definido

Jogo 5 (se necessário) – 23 de setembro, horário a ser definido

Jogo 6 (se necessário) – 25 de setembro, horário a ser definido

Jogo 7 (se necessário) – 27 de setembro, horário a ser definido

© 2020 . | Proibida a reprodução