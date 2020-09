Onde assistir ao Brasileirão 2020 ao vivo e online · .

Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30, na Vila Belmiro. Válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2020, o jogo terá transmissão da Globo –para São Paulo, Minas Gerais (exceto Juiz de Fora), Tocantins e Goiás– e do Premiere, para todo o Brasil. Para assistir ao vivo e online, as opções são o Globoplay e o Premiere Play.

Na Globo, o confronto será narrado por Cleber Machado e comentado por Casagrande e Caio Ribeiro. Edgar Alencar será o responsável pelas reportagens, e Sálvio Spinola estará no comando da Central do Apito.

No Premiere, a partida terá a narração de Rogério Corrêa, com comentários de Alexandre Lozetti (por vídeo) e Bob Faria. Renato Cury estará com as reportagens, e a Central do Apito ficará a cargo de Sandro Meira Ricci.

O streaming do pay-per-view tem um custo mensal de R$ 79,90, e pode ser acessado pelo site ou aplicativo. Para o assinante do Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online ou então no streaming Globoplay.

Depois de voltar a vencer no campeonato, o Santos subiu 11 pontos. O Atlético-MG vem de dois triunfos consecutivos e soma 15 pontos, dois a menos que o líder Internacional. O Galo, no entanto, tem um jogo a menos.

Futebol ao vivo

Além de Santos x Atlético-MG, veja a lista com os jogos da nona rodada do Brasileirão 2020 e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo: