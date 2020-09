Onde assistir Bolívar x Palmeiras ao vivo na TV e online · .

Em seu retorno à Libertadores da América, o Palmeiras enfrenta o Bolívar (BOL) nesta quarta-feira (16), às 21h30. Válido pela terceira rodada da fase de grupos e disputado na Bolívia, o jogo terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta e do Fox Sports na TV paga. Para ver online, os torcedores podem recorrer ao site do SBT, Fox Play e UOL Esporte Clube –não vai passar na Globo nem no SporTV.

A emissora de Silvio Santos vai exibir o confronto para todo o Brasil, exceto para Porto Alegre, São Luiz, Ponta Grossa e Foz de Iguaçu, além do Estado de Santa Catarina, que vão acompanhar Universidad Católica (CHI) x Grêmio. Também será possível assistir à partida ao vivo no site oficial do SBT (sbt.com.br).

Bolívar x Palmeiras terá narração de Téo José, com comentários de Mauro Beting e do ex-jogador Ricardo Rocha. O trio assinou contrato com a emissora de Silvio Santos na última segunda-feira (14) e já estreia hoje na nova casa.

No Fox Sports, o confronto do time alviverde será narrado por Nivaldo Prieto, com comentários de Edmundo e Osvaldo Pascoal. Carlos Simon fica responsável pela análise da arbitragem. Outra alternativa para assistir ao vivo é o Fox Play.

O streaming da Fox está disponível para celulares Android e iOS. Após o download, basta o assinante fazer o login com os dados da respectiva operadora de TV paga para acompanhar o confronto.

O UOL Esporte Clube é outra forma de assistir, com Fox Sports por R$ 19,90 mensais. A diferença é que o serviço do UOL também tem uma parceria com a ESPN e EI Plus e oferece outras opções de pacotes, que variam de R$ 19,90 a R$ 49,90. Os sete primeiros dias são grátis.

O Palmeiras lidera o Grupo B, com seis pontos, e tenta manter os 100% de aproveitamento na competição. O Bolívar soma três pontos e aparece na terceira colocação da chave.

Libertadores ao vivo

Além de Bolívar x Palmeiras ao vivo, veja a lista de partidas dos clubes brasileiros da terceira rodada da Libertadores nesta quarta (16) e quinta (17) e saiba onde assistir aos confrontos:

Quarta (16)

19h15 – Internacional x América de Cali – Fox Sports

21h30 – Bolívar x Palmeiras – SBT e Fox Sports

21h30 – Universidad Católica x Grêmio – SBT (p/SC e as cidades de Porto Alegre, São Luiz, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu) e Conmebol TV

Quinta (17)

19h – São Paulo x River Plate – Fox Sports

21h – Independiente del Valle x Flamengo – Facebook

