Onde assistir Cruzeiro x Vitória ao vivo na TV e online · .

Em jogo válido pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Vitória nesta sexta-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto para o Estado de Minas Gerais) e Premiere para todo o Brasil. Para assistir online, o torcedor pode recorrer ao Globoplay, SporTV Play ou Premiere Play.

Cruzeiro x Vitória será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, e terá a narração de Rogério Corrêa e comentários de Henrique Fernandes. As reportagens estarão com Maria Cláudia Bonutti, e a Central do Apito será comandada por Márcio Rezende de Freitas.

Os assinantes do SporTV também conseguem acompanhar ao vivo e online pelo SporTV Play ou assinando o pacote Globoplay + Canais Ao Vivo, que sai pro R$ 42,90 no pacote anual.

Outra opção é o Premiere Play, que tem um custo mensal de R$ 79,90, e pode ser acessado pelo site ou aplicativo em qualquer lugar do mundo. Para o assinante do Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online do pay-per-view e também no Globoplay.

Em crise, o Cruzeiro passa por um drama na Série B e briga na parte inferior da tabela. Depois de um começo positivo, o time mineiro caiu de rendimento e está há cinco jogos sem vencer. Com isso, soma só cinco pontos e é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O Vitória é o oitavo colocado, com 13 pontos.

