Onde assistir Internacional x Goiás na TV e online · .

O lanterna Goiás e o líder Internacional duelam neste domingo (13), às 18h, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Válido pela décima rodada do Brasileirão 2020, o jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no pay-per-view da TV paga para todo o Brasil. Para assistir ao vivo e online, o torcedor deve recorrer ao Premiere Play ou Globoplay.

Goiás x Internacional no Premiere terá a narração de Júlio Oliveira, com comentários de Ana Thaís Matos (por vídeo) e Renata Mendonça. As reportagens da partida serão de Karla Izumi, e a Central do Apito estará sob o comando de Nadine Basttos

O Premiere Play tem um custo mensal de R$ 79,90, e pode ser acessado pelo site ou aplicativo. Para o assinante do Premiere na TV paga, é possível usar os dados da operadora e fazer o login na versão online ou então no streaming Globoplay.