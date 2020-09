Onde assistir São Paulo x River Plate ao vivo e online · .

Jogo na semana de retorno da Libertadores da América, São Paulo x River Plate (ARG) acontece nesta quinta-feira (17), às 19h. Válido pela terceira rodada da fase de grupos e disputado no Morumbi, em São Paulo, o jogo terá transmissão ao vivo apenas na TV paga, com o Fox Sports. Para ver online, os torcedores podem recorrer ao Fox Play e UOL Esporte Clube –não vai passar na Globo nem no SporTV.

O streaming da Fox está disponível para celulares Android e iOS. Após o download, basta o assinante fazer o login com os dados da respectiva operadora de TV paga para acompanhar o confronto.

O UOL Esporte Clube é outra forma de assistir, com Fox Sports por R$ 19,90 mensais. A diferença é que o serviço do UOL também tem uma parceria com a ESPN e EI Plus e oferece outras opções de pacotes, que variam de R$ 19,90 a R$ 49,90. Os sete primeiros dias são grátis.

São Paulo x River Plate terá narração de Silva Júnior, com comentários de Zé Elias e Rodrigo Bueno, além de Carlos Simon na análise de arbitragem. O Tricolor paulista é o terceiro colocado do grupo D da Libertadores com três pontos, mesma pontuação do seu rival argentino, que está em segundo por ter um saldo de gols melhor. A LDU, que já derrotou o Binacional nesta rodada, tem seis pontos e lidera a chave.

