Onde assistir Universidad Católica x Grêmio ao vivo · .

Na volta da Libertadores da América, o Universidad Católica, do Chile, recebe o Grêmio nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília). Válido pela terceira rodada da fase de grupos e disputado em Santiago, o jogo terá transmissão ao vivo do SBT para Porto Alegre (RS) e da Conmebol TV para assinantes das operadoras Claro/Net e Sky. Para ver online, os torcedores podem recorrer ao site do SBT –não vai passar na Globo nem no SporTV.

Além de Porto Alegre, a emissora de Silvio Santos vai exibir o confronto para as cidades de São Luiz, Ponta Grossa e Foz de Iguaçu e para o Estado de Santa Catarina. Também será possível assistir à partida ao vivo através do site oficial do SBT (sbt.com.br).

Universidad Católica x Grêmio terá narração de Luiz Alano, com comentários de Mauro Galvão e do ex-jogador Ricardo Rocha. O jogo acontecerá no estádio San Carlos de Apoquino, em Santiago do Chile, sem a presença da torcida.

Para o restante do Brasil, o jogo poderá ser visto pela Conmebol TV. Na Claro, a partida será exibida no Canal do Cliente (500) e no canal 711, e na Sky o pacote de jogos pode ser acessado nos canais 221 SD e 621 HD. O pay-per-view tem o valor mensal de R$ 39,90, mas, nesta primeira semana, as operadoras vão exibir os confrontos gratuitamente, como parte da estratégia de lançamento.

O Grêmio está em segundo lugar no grupo D, mas com os mesmos quatro pontos do primeiro colocado, Internacional. A única diferença que dá vantagem ao time Colorado é um gol a mais no saldo de gols. A fase de grupos irá até a rodada seis antes para decidir quem avaça às quartas de final da Libertadores.

Libertadores ao vivo

Além de U. Católica x Grêmio ao vivo, veja a lista de partidas dos clubes brasileiros da terceira rodada da Libertadores nesta quarta (16) e quinta (17) e saiba onde assistir aos confrontos:

Quarta (16)

19h15 – Internacional x América de Cali – Fox Sports

21h30 – Bolívar x Palmeiras – SBT e Fox Sports

21h30 – Universidad Católica x Grêmio – SBT (p/SC e as cidades de Porto Alegre, São Luiz, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu) e Conmebol TV

Quinta (17)

19h – São Paulo x River Plate – Fox Sports

21h – Independiente del Valle x Flamengo – Facebook

© 2020 . | Proibida a reprodução