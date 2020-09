One-Punch Man: 10 curiosidades sobre Saitama que não fazem sentido

One-Punch Man é um dos mais populares e divertidos animes da atualidade. Muito disso por causa do carisma de seu protagonista, o super-herói Saitama. No entanto, ele possui diversas peculiaridades que o tornam único e também desafiam o bom senso.

Confira algumas delas.

Sua classificação na Hero Association é apenas Classe B

(Madhouse/Reprodução)Fonte: CBR

Por mais forte que Saitama seja, ele ainda precisa lidar com todas as burocracias que envolvem sua participação na Associação dos Heróis. Ele começa na Classe C e, mesmo se esforçando bastante, ele ainda possui uma classificação abaixo do que ele realmente merece, a Classe S.

Como Saitama perdeu seu cabelo

(Madhouse/Reprodução)Fonte: CBR

O nosso herói tem um visual bastante diferente dos super-heróis vistos na cultura pop. Além de ser magro, uma das características que chama a atenção é a falta de cabelo. Mas, como ele mesmo explica, o motivo de sua calvície é o excesso de treinamento, que acabou derrubando praticamente todos os pelos de seu corpo.

Ele pode pular até a Lua

(Madhouse/Reprodução)Fonte: CBR

A força sobre-humana de Saitama é tão grande que proporciona a ele a habilidade de conseguir ir para a Lua usando apenas a força de um salto. Ele também consegue entrar e sair da atmosfera sem sofrer danos, além de conseguir respirar — ou ficar muito tempo prendendo a sua respiração — no espaço.

Ele é imune a temperaturas extremas

(Madhouse/Reprodução)Fonte: CBR

Mais uma habilidade adquirida devido ao seu intenso treinamento. Segundo o próprio Saitama, ele é bastante resistente a temperaturas extremas — seja calor ou frio — pois nunca treinou acompanhado de um ar-condicionado ou aquecedor. Sendo assim, ele suporta ataques de fogo e congelantes de seus inimigos.

Seu treinamento

(Madhouse/Reprodução)Fonte: CBR

Falando em treinamento, talvez a grande piada do anime seja a maneira como Saitama conseguiu seus poderes: ele apenas praticou 100 flexões, abdominais, agachamentos e 10 km de corrida por 1 ano e meio!

Ele tem dentes sobre-humanos

(Madhouse/Reprodução)Fonte: CBR

Em uma batalha, Saitama foi atacado por seu inimigo que usou uma espada para tentar acertá-lo. O herói se defendeu utilizando os dentes. Ele mordeu a espada do vilão Speed-o’-Sound Sonic e conseguiu quebrá-la.

Seus problemas com a calvície

(Madhouse/Reprodução)Fonte: CBR

Apesar de seus superpoderes, Saitama fica extremamente incomodado com a sua falta de cabelo. Principalmente pelo nome de herói que ele recebeu: Caped Baldy, algo como “carequinha de capa”. Ele prefere usar apenas Saitama mesmo.

Ele roubou?

(Madhouse/Reprodução)Fonte: CBR

Saitama é um humano comum quando falamos sobre dinheiro. Em uma de suas missões, ele encontrou ouro no Quartel General da Associação dos Monstros e não pensou duas vezes em pegar para si todo o ouro que encontrou lá. Além disso, ele ainda ficou bem bravo quando perdeu a fortuna. Seria Saitama uma novo Robin Hood?

Ele não consegue se lembrar dos nomes ou rostos de ninguém

(Madhouse/Reprodução)Fonte: CBR

Um dos problemas sociais que atrapalham Saitama com a Associação dos Heróis é a sua dificuldade em lembrar os nomes e até mesmo os rostos dos outros personagens, o que acaba o colocando em algumas situações embaraçosas.

Ele não destrói as coisas devido à sua força

(Madhouse/Reprodução)Fonte: CBR

A super-força de Saitama acaba o tornando o principal herói da Terra. Ele salvou a humanidade por diversas vezes, porém, às vezes, executar tarefas simples podem resultar em algo quebrado ou até mesmo oferecer riscos a outras pessoas. Saitama precisou desenvolver a habilidade de executar as tarefas sem machucar ninguém.

One-Punch Man pode ser visto nos streamings da Netflix e da Crunchyroll.