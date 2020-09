One UI 3.0: os principais recursos da nova interface da Samsung

A One UI 3.0 será a nova interface Android para os celulares Samsung lançados recentemente. Após fornecer amostras da One UI 3.0 Beta para desenvolvedores, na semana passada, a Samsung começou a liberá-la para alguns smartphones da linha Galaxy Note 20 nos Estados Unidos e na Coreia do Sul.

A atualização tem 2,5 GB e foi lançada junto com o patch de segurança de 1º de setembro. Em sua nova interface para dispositivos móveis, a Samsung antecipou alguns recursos que são parte do Android 11.

Principais recursos da One UI 3.0 Beta

Essas são algumas das funcionalidades de destaque da nova One UI:

Desligar a tela com dois toques na área de trabalho (em um espaço vazio);

Adicionar um novo widget na área de trabalho ao tocar e segurar em um ícone de aplicativo;

Novas categorias da Tela de bloqueio dinâmica e possibilidade de escolher mais de uma ao mesmo tempo;

Nova visualização de conversas e execução de mídia a partir da seção de notificações;

Alguns dos novos recursos da One UI 3.0 Beta.Fonte: GSM Arena/Reprodução

Alguns widgets foram remodelados e aprimorados, incluindo os da área de trabalho, tela de bloqueio e os da tela sempre ligada (AOD);

Configuração inicial do celular inclui opções de acessibilidade;

Opções de acessibilidade não sugeridas com base no uso do aparelho;

Detectores de sons agora funcionam integrados a outros dispositivos inteligentes conectados ao smartphone;

Acesso mais fácil às configurações do teclado da Samsung;

O Samsung DeX passou a funcionar em TVs suportadas, via conexão sem fio, e agora ficou mais fácil alterar o zoom da tela, assim como o tamanho da fonte;

Alguns dos novos recursos da One UI 3.0 Beta.Fonte: GSM Arena/Reprodução