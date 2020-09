ONG cria carroças elétricas para catadores de lixo no Brasil

Um projeto chamado Carroças do Futuro está dando carroças e triciclos elétricos a catadores de lixo, que, em razão da força bruta que utilizam, podem desenvolver graves problemas de saúde. A iniciativa partiu da ONG Pimp My Carroça e desenvolve protótipos baseados no uso de energia renovável, com baixo custo e potencial de escalabilidade.

“O projeto Carroças do Futuro é uma inovação sustentável para ajudar os catadores de materiais recicláveis autônomos a trabalharem com maior eficiência, gerar maior renda e promover qualidade de vida”, afirmou a coordenadora do projeto, Adriane Andrade. Vale destacar que, atualmente, os catadores de materiais recicláveis são responsáveis por cerca de 90% da reciclagem no país.

Trabalho em conjunto

Pimp My Carroça/Divulgação

O projeto foi criado em 2019 em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (ICS) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT), que forneceu orientações técnicas para tirar as ideias do papel. No mesmo ano, foi realizado um Hackathon que reuniu catadores, parceiros e especialistas, como designers, engenheiros e profissionais que atuam na área de gerenciamento de resíduos.

Em conjunto, eles discutiram expectativas sobre os aprimoramentos nas carroças e seus desafios principais. O resultado desse evento foi a criação de seis protótipos, incluindo uma carroça elétrica que está em fase de ajustes.

Modelos elétricos nas ruas

Triciclo elétrico à esquerda e carroça elétrica à direita.Fonte: Pimp My Carroça/Divulgação

Em agosto deste ano, o Pimp My Carroça doou dois triciclos elétricos para catadores de São Paulo e um para a cooperativa de catadores Cooperben, localizada em Guarujá (SP). Desde então, o projeto tem acompanhado os catadores de perto para colher feedbacks que, futuramente, serão utilizados para aprimoramentos.

Segundo a ONG, “a proposta é construir, replicar e dar escalabilidade a modelos de protótipos que atendam às necessidades dos catadores de materiais recicláveis, valorizando e potencializando esse serviço”.