Operadora quer plano de celular mais barato, mas com anúncios

Você toparia receber um desconto no seu plano de telefonia em troca de receber anúncios enquanto usa o celular? A operadora norte-americana AT&T atualmente estuda a possibilidade de lançar uma modalidade de assinatura baseada nesse formato, já popular na venda de eletrônicos e serviços de streaming.

Segundo a agência de notícias Reuters, que conversou com o CEO da operadora, John Stankey, a redução na conta telefônica seria de um valor entre US$ 5 e US$ 10. Ou seja, a maior parte do valor ainda ficaria com o consumidor. Por enquanto, o executivo não detalhou que forma de publicidade seria essa — ou qual será o formato, como janelas surgindo na tela ou vídeos curtos, por exemplo.

O streaming HBO Max, que faz parte do grupo da AT&T, contará em breve com uma versão com anúncios e isso deve servir de base para uma eventual implementação na telefonia. Como a empresa é dona de outras companhias que fazem parte de mercados bastante variados, os hábitos de consumo serão levados em conta para que a publicidade seja direcionada e “útil” para o consumidor.

A AT&T ainda vai realizar estudos sobre a viabilidade do projeto e pode lançar os planos com desconto e anúncios em até dois anos.