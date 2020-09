Novas vagas de emprego Nubank foram anunciadas. Sendo assim, as oportunidades são para diferentes áreas de atuação no Brasil. As funções vão desde atendimento ao cliente a engenharia de dados e segurança.

Dessa forma, os candidatos que estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho podem conferir, a seguir, como se candidatar a cada uma delas.

Vagas de emprego Nubank: Oportunidades para todo o Brasil

São diversas oportunidades em todo o Brasil para quem quer trabalhar na primeira startup do país. Então, confira os detalhes das vagas, assim como o processo seletivo da empresa.

Vagas

Engenheiro de Analytics;

Engenheiro de Software;

Gerente Sênior de Design de Produto;

Gerente de Riscos de Segurança da Informação.

Além disso, os interessados podem conferir e se inscrever nas vagas pelo site da fintech. Já que as oportunidades na Nubank são atualizadas e divulgadas pelo próprio.

Vagas de emprego Nubank: Processo seletivo

No entanto, a empresa não possui um padrão de seleção, cada função pode ter um processo seletivo diferente. Mas de forma geral, o processo funciona da seguinte maneira:

Inscrição para a vaga;

Primeira conversa;

Avaliação técnica;

Entrevista final.

Portanto, mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego tão esperada! Não perca mais tempo!