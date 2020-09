Organizações e empresas – Há diferenças?

Corroborando a série sobre Teoria das Organizações, vamos explanar sobre o conceito de organização.

Esse artigo não está vinculado como parte da série por não fazer parte da análise teórica, entretanto pode conferir a série se desejar – Teoria das Organizações Parte 1, Parte 2 e Parte 3.

O que são organizações?

As organizações são unidades sociais construídas e reconstruídas que visam atingir determinado objetivo.

Elementos que compõem uma organização

Assim sendo, as organizações são entidades compostas de vários elementos:

Pessoas (que formam equipes)

Capital

Processos

Tecnologia

Por isso se faz necessário alguns processos novos, afim de atingir os objetivos da organização.

Finalidade de uma organização

Uma organização tem como finalidade:

A produção de um bem e/ou

A prestação de serviço

A organização visa resultados maximizados através de seus elementos, objetivos e finalidade.

Para configurar uma organização é necessário integrar o sistema envolvido, administrando a visão do sistema organizacional.

Conforme vimos, as teorias organizacionais foram construídas para explicar as organizações e propor soluções para as situações observadas como problemáticas.

Diferença entre organização e empresa, existe?

Há divergências quanto a tais definições, porém existente um consenso que se refere a natureza econômica das instituições.

Organizações cooperativas têm objetivo de prestar serviços, e as empresas privadas objetivam o lucro.

Todavia, não estão errados ambos os termos quando usados para se referirem as empresas quando falamos de gestão e administração.