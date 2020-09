Os 7 de Chicago: Netflix divulga trailer do filme de Aaron Sorkin

A Netflix divulgou o trailer oficial e pôster de Os 7 de Chicago, filme escrito e dirigido por Aaron Sorkin (vencedor do Oscar pelo roteiro de A Rede Social).

O longa é baseado na história real sobre a Convenção Nacional do Partido Democrata de 1968, no que era para ser um protesto pacífico e se transformou em um violento confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos EUA. Os organizadores do protesto — que incluíam nomes como Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale — foram acusados de conspiração por incitar a desordem, e o julgamento decorrente foi um dos mais notórios da história.

No elenco da produção estão: Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Alex Sharp, Jeremy Strong, Noah Robbins, Danny Flaherty, Ben Shenkman, Kelvin Harrison Jr., Caitlin Fitzgerald, Alice Kremelberg, John Doman, J.C. MacKenzie, Damien Young, Wayne Duvall, C.J. Wilson.

Confira abaixo o trailer legendado e o cartaz do filme.

Divulgação/Netflix

Os 7 de Chicago estreia dia 16 de outubro na Netflix.