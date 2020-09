Oscar Isaac fará filme sobre bastidores de ‘O Poderoso Chefão’

A produção do clássico O Poderoso Chefão foi um período conturbado na carreira do diretor Francis Ford Coppola. E agora, ela será retratada em um filme com Oscar Isaac no papel do cineasta. A produção também irá contar com Jake Gyllenhaal vivendo Robert Evans, o ex-chefe da Paramount Pictures e será dirigida por Barry Levinson (Rock em Cabul).

Com o título Francis and The Godfather, o filme irá contar detalhes sobre a produção, os conflitos de Coppola com o estúdio — que chegou a cogitar contratar um segundo diretor para as cenas de ação — entre outros detalhes dos bastidores. Andrew Farotte assina o roteiro do longa, que será co-produzido pela Echo Lake Entertainment e pela Baltimore Pictures.

Coppola não deverá ter envolvimento com o filme, mas afirmou estar empolgado para ver o trabalho de Levinson. “Qualquer filme que Barry Levinson fizer sobre qualquer coisa será interessante e valerá a pena assistir”, disse o cineasta.

Marlon Brando, Al Pacino e Francis Ford Coppola nos bastidores de ‘O Poderoso Chefão’Fonte: IMDb/Reprodução

Detalhes sobre restante do elenco e quem ficará com a direção do filme ainda não foram confirmados. O Poderoso Chefão é uma adaptação do romance homônimo de Mario Puzo (que assinou o roteiro do filme ao lado de Coppola) e se tornou um dos maiores clássicos do cinema. A trama acompanha os Corleones, uma família de mafiosos influentes, e seus conflitos com outros chefes do crime.

Com Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, James Caan e John Marley no elenco, O Poderoso Chefão chegou aos cinemas em março de 1972, e desde então se tornou um dos filmes mais influentes da história. O longa foi premiado com três estatuetas no Oscar, incluindo a de Melhor Filme e ganhou mais duas sequências.

Francis And The Godfather não possui previsão de estreia.