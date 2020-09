Otávio de Da Cor do Pecado surge irreconhecível e contesta meme com sua foto

Lembrado até hoje por ter interpretado Otávio, filho da perversa Bárbara em 2004, na novela Da Cor do Pecado, da Globo, o ator Felipe Latgé causou ao reaparecer em grande estilo no Twitter.

Nos últimos meses, sua imagem ficou em evidência por conta de um meme, no qual os internautas usam para representar os “filhinhos de papai” que são ricos e engomadinhos desde criança.

Em uma dessas brincadeiras, Felipe resolveu rebater e brincou com a situação, 16 anos depois da exibição original do folhetim. “Que que ‘cê’ tá usando minha foto, irmão?”, questionou.

Na época das gravações, ele tinha apenas oito anos de idade e o autor do meme disparou: “O que rolou aqui? E não é que é o ator da foto mesmo? Desculpa, irmão, a foto é muito boa”.

Em resposta, o ex-ator da Globo o tranquilizou: “Relaxa que é só brincadeira. Acho o meme muito bom”. Imediatamente, o post viralizou e ele começou a ganhar vários seguidores.

“Gente, eu sou chato, não precisa me seguir. Tem nada muito legal para ver”, escreveu, na sequência. Atualmente, Felipe trabalha como diretor de arte e é formado em Publicidade.

Em outra publicação com referência ao personagem Otávio, ele disparou: “Diz que gostava de mim em Da Cor do Pecado, mas nunca vi fazer um depósito na minha conta”.

Da Cor do Pecado foi o seu último trabalho como ator em novelas, já que anteriormente, ele já havia trabalhado em As Filhas da Mãe (2001) e em Torre de Babel (1998). Entre 2006 e 2008, chegou a atuar nos filmes O Sapo, Sexo com Amor e Ouro Negro, mas parou por aí.

Na época da novela da Globo, Felipe chegou a ganhar o prêmio de Melhor Ator Mirim em uma revista, mas em entrevista ao jornal Extra, o ator revelou, em 2011, que não sabia se era realmente aquilo que ele queria para o seu futuro.

“Apesar de adorar, eu precisava de um tempo para pensar no que eu queria seguir”, conta ele, na época que estava com 16 anos e dizia não descartar a possibilidade de voltar a atuar.

Na época da trama, ele fala que chegou a andar disfarçado para não ser parado pelas pessoas na rua: “Foi um pouco difícil, eu era bem novo e tinha vezes que eu não conseguia nem sair nas ruas, as pessoas me cercavam e me paravam. Para ter minha privacidade cheguei até a usar disfarce”.

Hoje, seu visual está completamente diferente do filho de Giovanna Antonelli. Usando barba, apenas traços como a boca, olhos, nariz e o cabelo continuam idênticos ao da época da trama.

Confira: