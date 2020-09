Outlander 5ª temporada: elenco se diverte com erros de gravações

Em vídeo exclusivo do TV Line, o elenco de Outlander se divertiu assistindo aos erros de gravações da 5ª temporada da série. Sam Heughan e Caitriona Balfe assistem às mais diversas situações inusitadas que aconteceram no set e tentam, sem sucesso, não rir.

Além do portal americano, o vídeo também estará disponível no box de colecionador em DVD. A produção pode ser conferida com exclusividade no site TVLine!

(Fonte: Starz/Divulgação)Fonte: Starz

Outlander 5ª temporada: DVDs já estão disponíveis

A edição limitada de colecionador e o box em blu-ray de Outlander foram lançados nesta última segunda-feira (14) e já podem ser comprados pelos fãs da série. Além de Balfe e Heughan, a versão completa do vídeo reagindo aos erros de gravações também conta com Richard Ranking.

Em uma das cenas assistidas, Claire examina detalhadamente Roger e conclui que ele não fica tão bem nas câmeras. Então, Ranking comenta que ele culpa os figurinos de Stephen Bonnet!

Além do vídeo, o TV Line também publicou uma entrevista com Duncan Lacroix. Quando questionado sobre suas palhaçadas no set e se ele estará de volta ao seriado, Lacroix afirmou ter erros de gravação muito comuns para aparecerem no vídeo completo. Para ele, os erros de seus colegas de elenco são mais engraçados.

Até o momento, a data de estreia da 6ª temporada de Outlander ainda não foi anunciada. Porém, com base nos ciclos de gravações anteriores, esperam-se novos episódios em 2021.