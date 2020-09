Pai de Saulo Poncio queima demônio em suposta indireta para pastor concorrente

Pai do cantor Saulo Poncio e pastor evangélico, Márcio Poncio continua polemizando com as suas publicações nas redes sociais e, desta vez, ele envolveu um ritual em sua casa.

Após expôr uma confusão entre os seus familiares, o sacerdote divulgou um vídeo de um pano sendo queimado e disparou: “A partir de hoje esse demônio começa a ser queimado. Oremos”.

Imediatamente, os fãs ligaram o lenço ao do apóstolo que levou os filhos de Márcio para o seu ministério, causando toda a intriga entre todos os envolvidos.

O “manto” é bastante parecido com o que o pastor Robson costuma usar em sua igreja e os internautas reagiram imediatamente.

“A moral que tem pra falar de demônio que um pastor dono de fábrica de cigarros. Me dê licença, Pôncio”, detonou uma pessoa, citando a empresa do pastor.

“O que o Pastor Poncio tá fazendo é biscoitagem, extremamente desnecessário, eu sendo o tal do apóstolo abria até um BO”, disparou outra pessoa.

Alguns, porém, saíram em sua defesa: “Tudo o que tira o desequilíbrio de uma família e tira sua paz é do demônio sim, infelizmente!”.

Vale lembrar que, mais cedo, o pastor respondeu um fã que questionou o motivo de ter deixado de seguir Saulo e Sarah. A resposta foi: “Seguimos pessoas que temos prazer em assistir”.

“Não é o meu caso no momento. Mas logo passa”, explicou. “A relação da família está estremecida?“, questionou outra internauta. “Diria que está sendo atacada”, respondeu.

“O que aconteceu? Porque a família está estremecida?”, perguntou mais um. Sem entrar em muitos detalhes, o Pastor resumiu: “Provaçãozinha”.

“Do nada entrou uma pessoa em casa se passando por apóstolo dizendo ajudar pessoas. Aos poucos o que vi foi uma pessoa maliciosa alienando mentes fracas. Promovendo dissenção, separação de casal, etc. Tudo pelo velho motivo de sempre: ganância e poder dos homens. Mas não vão muito longe”, expôs.

O pai de Sarah e Saulo ainda foi perguntado se frequenta a casa do filho. E confessou: “Na verdade fui expulso de lá. Estou triste por estarem sendo enganados a servir ao homem e não a Deus. Quem esquece de onde veio não sabe para onde vai“.

