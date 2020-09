Paixão de Cristo: Mel Gibson está trabalhando em sequência

Depois de 16 anos da estreia de Paixão de Cristo, os rumores de uma sequência voltaram a crescer. De acordo com o site ScreenCrush, o diretor e roteirista, Mel Gibson, já está trabalhando em A Paixão de Cristo: Ressurreição, cuja história se passaria três dias após o primeiro, segundo a crença judaico-cristã.

A informação foi confirmada por Jim Caviezel, responsável por interpretar Jesus no filme. O ator afirmou para o site que “Mel Gibson acabou de me enviar a terceira esboço, o terceiro rascunho [do roteiro]. Está chegando. É chamado de A Paixão de Cristo: Ressurreição. Vai ser o maior filme da história mundial”.

Mel Gibson e Jim Caviezel nos bastidores de ‘Paixão de Cristo’Fonte: IMDb/Reprodução

Desde o lançamento de Paixão de Cristo, Gibson planeja esta sequência. O filme já era esperado, principalmente por conta do sucesso de bilheteria na época. Financiado pela produtora independente Icon Productions — fundada pelo próprio ator, em 1989 —, o filme custou aproximadamente US$ 30 milhões e teve um faturamento de mais de US$ 600 milhões.

Ajustado pela inflação, esta é atualmente a 69ª maior bilheteria da história. É também o maior sucesso comercial da carreira de Mel Gibson como diretor, que também conta com O Homem sem Face (1993), Coração Valente (1995), Apocalypto (2006) e Até o Último Homem (2016).