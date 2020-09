Rosângela (Malu Galli) vai fazer jogo duro com Florisval (Ailton Graça) em Totalmente Demais. Doido para reconquistar a ex-mulher, ele vai até pegar o buquê num casamento para mostrar que quer tê-la de volta, mas a mãe de Jonatas (Felipe Simas) não se derreterá pela prova de amor. Ela negará um pedido super romântico dele.

Os pais de Wesley (Juan Paiva) estarão numa festa de casamento em Curicica, e ele ficará ansioso na hora em que a noiva for jogar o buquê. “Você não vai pegar?”, perguntará. “Florisval, olha pra minha cara. Você acha que, com a minha idade, ainda tenho alguma chance? Eu sempre quis casar, mas acho que agora já passou meu tempo, né”, comentará a dona de casa.

O motorista ficará sentido e dirá que nunca imaginou que fosse importante para ela se casar. “É porque você nunca me olhou de verdade,. Eu sou uma mulher forte mas eu também tenho meu lado romântico. Uma pena que os homens da minha vida não tenham reparado nisso”, falará.

O pai de Jeniffer (Lellêzinha) rebaterá: “Eu não sou um homem qualquer. Eu sou o homem da sua vida”. “Será mesmo?”, duvidará Rosângela. Então, num impulso, o motorista gritará, entrará no meio das mulheres, se jogará no chão e conseguirá pegar o buquê da noiva.

Florisval encontrará um microfone, pedirá para Rosângela se aproximar e fará a pergunta: “Você quer se casar comigo?”. Todos os convidados gritarão para que ela aceite, mas a resposta será outra.

“Não! Você tá de palhaçada comigo? Eu tenho sentimento! Me respeita!”, falará a doceira, indo embora da festa. Florisval ficará arrasado, sem entender o que aconteceu. As cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo do próximo dia 26.

Totalmente Demais foi exibida originalmente entre 2015 e 2016, e a Globo reprisa a novela das sete desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia da Covid-19. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar no folhetim protagonizado por Marina Ruy Barbosa.

