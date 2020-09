Palmeiras empata jogo agitado com Sport e perde chance de assumir vice-liderança

Em um jogo cheio de causos, o Palmeiras saiu atrás, buscou a virada e cedeu o empate ao Sport por 2 a 2 no Allianz Parque, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Willian e Zé Rafael marcaram para os mandantes, enquanto Iago Maidana, de pênalti, e Mugni fizeram para os visitantes.

O grande destaque negativo da partida foi Sander, que falhou feio no primeiro gol do adversário ao errar um passe no campo de defesa e ainda recebeu o cartão vermelho direto por entrada violenta em Wesley.

Além de Sander, Zé Rafael, que fez um golaço para virar o jogo, também seria expulso ao receber dois amarelos em um intervalo de seis minutos.

Com o resultado, o Palmeiras, que vinha de vitórias sobre Red Bull Bragantino e Corinthians, chega a 17 pontos e perde a chance de assumir o segundo lugar e se aproximar do líder Internacional, que perdeu para o Goiás mais cedo e estacionou nos 20 pontos. Os alviverdes figuram atualmente na quinta colocação.

Por outro lado, a equipe de Vanderlei Luxemburgo completou 14 jogos oficiais sem derrota (sete vitórias e sete empates). O último revés ocorreu em 22 de julho, quando levou 1 a 0 do Corinthians na fase classificatória do Campeonato Paulista.

Já os pernambucanos, que tinham perdido para o Fortaleza na última rodada, figuram na 14ª posição com 11 pontos, a dois da zona de rebaixamento.

Palmeiras 2 x 2 Sport

GOLS: Willian e Zé Rafael (Palmeiras); Iago Maidana e Mugni (Sport)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Bruno Henrique), Luan, Vitor Hugo e Viña; Gabriel Menino (Marcos Rocha) e Ramires (Danilo); Wesley (Gabriel Veron), Lucas Lima (Gabriel Silva) e Zé Rafael; Willian. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SPORT: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Ricardinho (Bruninho) e Ronaldo Henrique (Marcão Silva); Leandro Barcia (Rogério), Mugni (João Igor) e Marquinhos; Hernane (Luciano Juba). Técnico: Jair Ventura

Palmeiras soma 4 vitórias e 5 empates e é o único invicto do Brasileirão

Zé Rafael e Willian chegaram a 2 gols cada nesta Série A. O artilheiro do time na competição é Luiz Adriano, com 4 gols

Iago Maidana chegou a 3 gols e é o artilheiro do Sport no Brasileirão

O Palmeiras finalizou mais vezes (20 a 9) e teve maior posse de bola (63,4%) na partida

Virada alviverde

Os visitantes saíram na frente aos 12min com Iago Maidana convertendo pênalti, que foi cometido por Wesley ao empurrar Patric na área.

O empate dos alviverdes veio aos 29min, quando Sander errou um passe para trás e deu a bola de presente para Willian, que driblou o goleiro e mandou para a rede.

A virada ocorreu ainda antes do intervalo. Aos 42min, Zé Rafael recebeu na entrada da área e soltou uma pancada no ângulo para fazer um golaço.

Para piorar a situação dos pernambucanos, a equipe ficaria com um jogador a menos aos 46min, depois que Sander deu entrada muito dura em Wesley e recebeu o cartão vermelho direto.

Zé Rafael é expulso, e Sport empata

Na volta do intervalo, os donos da casa ficariam com um jogador a menos aos 14min. Zé Rafael levou o segundo cartão amarelo após seu braço acertar Marquinhos – ele havia sido punido pela primeira vez seis minutos antes, após ter acabado com um contra-ataque adversário.

Cinco minutos mais tarde, o Sport buscou o empate. Lucas Mugni recebeu grande passe de Rogério e mandou para o fundo da rede. Na comemoração, o argentino fez uma pose de meditação à la Erling Haaland, do Borussia Dortmund.

Nos acréscimos, o time paulista ainda teve ótima chance de sair com a vitória, com Willian escapando do goleiro e tocando para Gabriel Veron, que não chegou a tempo. Mais um causo para um jogo cheio deles e que só não teve um vencedor.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Antes, na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Bolívar fora de casa, às 21h30 (de Brasilia), pela Libertadores.

Domingo, 20/9, 16h*, Grêmio x Palmeiras

Domingo, 20/9, 20h30*, Sport x Fluminense

*horário de Brasília