Palmeiras encaminha venda de Diogo Barbosa; veja quanto Grêmio irá pagar e qual a porcentagem dos direitos

O Palmeiras encaminhou nesta sexta-feira a venda do lateral-esquerdo Diogo Barbosa ao Grêmio.

ESPN e FOXSports.com.br apuraram que resta apenas a resolução de alguns últimos detalhes contratuais para que a situação seja finalizada, mas tudo já está praticamente certo.

Para ficar com o ala, o Imortal pagará R$ 10 milhões por 25% dos direitos que o Verdão tem do atleta (total de 50%), segundo ficou combinado na última conversa entre as partes.

Fonte ouvida no clube de Porto Alegre confirma que o montante desembolsado é de 1,5 milhão de euros, o que, na cotação atual, fica próximo dos R$ 10 milhões.

Também haverá cláusula no contrato dando ao Grêmio a opção de adquirir mais 25% do atleta.

Os 50% restantes de Diogo Barbosa pertencem ao Coimbra-MG, clube usado pelo banco BMG para registrar jogadores.

Diogo Barbosa durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar GrecoAg Palmeiras

Em 2017, o Palmeiras pagou 1,5 milhão de euros (R$ 5,8 milhões, na cotação da época) por 25% do lateral-esquerdo, que havia se destacado no Cruzeiro.

Em seu último balanço, porém, o Alviverde registra que tem 50% dos direitos do jogador, o que sinaliza que adquiriu uma fatia maior do Coimbra ao longo do tempo.

O Grêmio, por sua vez, nunca escondeu o desejo de contar com um lateral-esquerdo desde que perdeu Caio Henrique, que precisou retornar ao Atlético de Madrid após pedido de volta do clube espanhol.

Diogo Barbosa soma cinco partidas pelo Campeonato Brasileiro, mas o número próximo do limite de sete jogos não assusta as duas partes e não será um empecilho para o acerto.

Com sua saída, o Palmeiras terá como opções para a ala o uruguaio Matías Viña e o jovem Lucas Esteves, que sofreu lesão muscular e ficará afastado por até seis semanas.

Em Porto Alegre, Barbosa disputará posição com Cortez, atual titular da ala esquerda gremista.