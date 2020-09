Palmeiras retoma negociações por Marcelo Herrera, do San Lorenzo, mas dois fatores ainda impedem acerto imediato

De olho em oportunidades de mercado, o Palmeiras segue firme na busca por um novo lateral-direito e pode definir a contratação de Marcelo Herrera, do San Lorenzo, nas próximas semanas.

A TNT Sports, da Argentina, já dá a contratação do reforço como certa, mas a equipe alviverde diz que ainda há detalhes a resolver.

ESPN e FOXSports.com.br souberam que o Verdão intensificou a procura pelo atleta na tarde do último domingo, logo após a vitória por 2 a 1 diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

A reportagem apurou que que o lateral se encaixa no padrão de atletas que o Palmeiras busca atualmente: jovem, com potencial de venda e que cheguem para brigar pela posição de titular.

Por outro lado, alguns empecilhos ainda impedem um acerto imediato entre as partes.

Marcelo Herrera, lateral do San Lorenzo, durante jogo da Libertadores 2019 contra o Melgar Getty

O Alviverde ainda busca uma forma de pagamento pelo atleta que seja aceita pelo San Lorenzo. Porém, nos bastidores, o clube paulista trata a negociação como muito bem encaminhada.

Os valores giram em torno de US$ 2,5 milhões, algo em torno de R$ 13,5 milhões, por 60% dos direitos econômicos do atleta.

O FOXSports.com.br apurou nas últimas semanas que o valor integral para tirar Herrera do San Lorenzo era de US$ 5 milhões, cerca de R$ 27 milhões. Porém, o Verdão estuda como pagar esses valores e pode até mesmo realizar uma manobra semelhante à utilizada na contratação do lateral-esquerdo Matías Viña, que estava no Nacional, do Uruguai.

Na oportunidade, o time palestrino parcelou os valores e teve um intervalo maior de tempo para quitar as parcelas.

Outro fator que ainda atrapalha a chegada do nome ao Verdão é o salário.

No entendimento do Palmeiras, um atleta de 21 anos deve receber um rendimento mensal semelhante ao de nomes do elenco como Patrick de Paula, Gabriel Veron e outros, uma vez que vê um “problema interno”a contratação de um estrangeiro para receber um salário muito superior a nomes com faixa semelhante de idade.

A reportagem soube ainda que o Alviverde corre atrás de um lateral-direito pois nomes da base ainda não estão prontos para ocupar uma posição na equipe de Vanderlei Luxemburgo.

Destaques como Ramón e Garcia, ambos ainda muito jovens, não são considerados prontos para brigarem por posição na equipe principal, que conta hoje com Marcos Rocha e Mayke, além da improvisação de Gabriel Menino, que atuou na posição ainda nas categorias de base.

A tendência é que, caso acerte com Herrera, o Palmeiras libere um dos nomes mais experientes do elenco para deixar o clube.

A janela internacional para a vinda de atletas para o Brasil se abre no dia 13 de outubro e fecha no dia 9 de novembro.

Por conta das datas, o Palmeiras não tem pressa na negociação e conta com o desejo do atleta, que deixou claro por meio do empresário Gustavo Lescovich, representante, que pensa em defender o Palmeiras, uma vez que o San Lorenzo está fora das principais competições sul-americanas e retomou apenas nas últimas semanas os retornos aos treinamentos, uma vez que a Argentina proibiu o retorno do futebol de maneira antecipada.