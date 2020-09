Palmeiras vence Bolívar na altitude com golaço de Gabriel Menino, quebra tabu de 37 anos e segue 100%

O Palmeiras conquistou grande resultado nesta quarta-feira ao vencer o Bolívar-BOL por 2 a 1, nos 3.640m de altitude de La Paz, pela 3ª rodada do grupo B da Conmebol Libertadores.

A equipe alviverde saiu na frente com Willian, batendo pênalti, no 1º tempo, e ampliou com Gabriel Menino, num verdadeiro golaço de fora da área, no ângulo do goleiro Rojas. Os donos da casa diminuíram com Riquelme, e pressionaram nos minutos finais, com o Alviverde já sem fôlego. No entanto, o Verdão prevaleceu, decretando aquela que foi apenas a 2ª derrota do Bolívar para times brasileiros em La Paz, encerrando um tabu que durava longos 37 anos.

Com o resultado, o clube do Palestra Itália segue com 100% de aproveitamento no torneio internacional, com 9 pontos em 3 jogos no grupo B e larga vantagem na liderança.

Em campo, o Palmeira tentou dosar o fôlego desde o início, preocupado com os efeitos da altitude de La Paz. A marcação foi encaixada atrás do meio-campo, e a jogada era explorar os contra-ataques.

Em duas boas puxadas, Raphael Veiga recebeu em condições de finalizar da entrada da área. Seus chutes, porém, foram tranquilamente defendidos pelo goleiro Rojas.

Aos 33, foi a vez de Rony ser acionado em velocidade. Ele carregou até a grande área, fintou e foi derrubado por Jusino: pênalti claríssimo.

Na cobrança, Willian “Bigode” bateu no cantinho e abriu o placar para o Verdão.

O Bolívar ensaiou uma pressão nos minutos finais, mas a etapa complementar terminou com 1 a 0 para os visitantes.

No 2º tempo, Vanderlei Luxemburgo voltou com o mesmo time, mas logo os atletas mais veteranos começaram a cansar. O 1º a sair foi Remires, dando lugar a Bruno Henrique.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O Verdão melhorou, e conquistou seu 2º gol em uma verdadeira pintura.

Aos 15 minutos, Gabriel Menino recebeu de Rony na intermediária e soltou um torpedo teleguiado, que entrou no ângulo de Rojas.

GO-LA-ÇO!

O time boliviano, então, resolveu partir com tudo para cima, aproveitando o cansaço alviverde. E, na bola aérea, conseguiu diminuir.

Aos 22, Gutiérrez desviou cobrança de escanteio e Riquelme apareceu livre na pequena área para cabecear e estufar as redes de Weverton.

Luxa, então, resolveu fazer mais duas mudanças: sacou Raphael Veiga e Rony, ambos exaustos, e ingressou Danilo e Gabriel Veron. Depois, Gustavo Scarpa ainda entrou na vaga de Zé Rafael.

O Bolívar pressionou bastante, mas a defesa palestrina conseguiu segurar o resultado até o final. Ainda houve tempo para Scarpa acertar o travessão em cobrança de falta.

Gabriel Menino comemora após marcar para o Palmeiras sobre o Bolívar Getty Images

Bolívar-BOL 1 x 2 Palmeiras

GOLS: Bolívar: Riquelme Palmeiras: Willian (pênalti) e Gabriel Menino

BOLÍVAR: Rojas; Bejarano, Jusino, Gutiérrez e Flores; Machado (Rey), Oviedo, Saavedra (Anderson Emanuel) e Fernández (Ábrego); Arce e Riquelme Técnico: Claudio Vivas

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Ramires (Bruno Henrique), Gabriel Menino, Zé Rafael (Gustavo Scarpa) e Raphael Veiga (Danilo); Rony (Gabriel Veron) e Willian (Vitor Hugo) Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

10º gol de Willian em 28 jogos pelo Palmeiras na temporada

O Bolívar teve 64% de posse de bola no 1º tempo

Das 5 finalizações do Palmeiras no 1º tempo, 4 foram no gol

Das 7 finalizações do Bolívar no 1º tempo, 0 foram no gol

O 1º tempo teve apeneas 9 faltas no total

1º gol de Gabriel Menino em 23 jogos pelo Palmeiras na temporada

1º gol de Riquelme em seu 1º jogo pelo Bolívar na temporada

Foi apenas a 2ª vez que um time brasileiro venceu o Bolívar em La Paz

O Bolívar não perdua há 37 anos para times brasileiros em La Paz

15ª partida seguida sem derrota do Palmeiras

Classificação

Grupo B

1. Palmeiras: 9 pontos em 3 jogos

2. Guaraní: 3 pontos em 2 jogos

3. Bolívar: 3 pontos em 3 jogos

4. Tigre: 0 ponto em 2 jogos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na próxima semana pela Libertadores.

Terça-feira, 22/09, 19h15*, Tigre x Bolívar

Quarta-feira, 23/09, 21h30*, Guaraní x Palmeiras

*horário de Brasília