Palmeiras vira sobre Red Bull Bragantino no Brasileirão com brilho de Gabriel Veron

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 8ª rodada do Brasileirão. Claudinho abriu o placar para os donos da casa aos nove minutos do segundo tempo, mas Gabriel Veron empatou aos 24 minutos e Willian virou aos 48.

Com o resultado, a equipe de Vanderlei Luxemburgo chega a 13 pontos em sete partidas e alcança provisoriamente a 4ª posição da tabela.

O time treinado por Maurício Barbieri, por sua vez, estaciona nos 6 pontos em oito jogos e segue na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Se Atlético-GO e Goiás vencerem no complemento da rodada, o clube do interior paulista pode até parar na lanterna.

Lucas Lima e Gabriel Veron comemoram gol do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino Twitter Brasileirão

Red Bull Bragantino 1 x 2 Palmeiras

GOL: Claudinho (RBB) e Gabriel Veron e Willian (PAL)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller (Uillian Correia), Matheus Jesus, Artur (Hurtado), Claudinho (Morato) e Leandrinho (Bruno Tubarão); Ytalo (Alerrandro).

Técnico: Maurício Barbieri

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Willian), Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Viña; Patrick de Paula (Danilo), Gabriel Menino, Lucas Lima (Raphael Veiga), Zé Rafael (Bruno Henrique) e Wesley (Gabriel Veron); Luiz Adriano .

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Gabriel Veron marcou seu primeiro gol como maior de idade – fez 18 anos no dia 3 de setembro

O Palmeiras não perde desde 22 de julho , quando foi derrotado pelo Corinthians

O Palmeiras tem 3 vitórias e 4 empates no Brasileirão

O Red Bull Bragantino foi comandado pela 1ª vez por Maurício Barbieri

Meninos do Palmeiras decidem

O primeiro tempo começou com a surpresa de Wesley como titular pelo lado esquerdo do Palmeiras. O jovem participou bastante do jogo e o time alviverde concentrou suas ações por aquele lado. A etapa inicial, entretanto, não teve grandes chances, sendo a maior delas numa boa cobrança de falta de Zé Rafael.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino pressionou a saída de bola dos visitantes e causou alguns sustos. Sua principal oportunidade veio numa finalização de fora da área de Artur, revelado pela base palmeirense.

Na segunda etapa, o Palmeiras balançou as redes aos 4 minutos. Após cobrança de falta de Gabriel Menino, Viña subiu e cabeceou para as redes. O tento, entretanto, foi anulado por impedimento.

Os alviverdes tentaram se lançar à frente, mas foram castigados num contra-ataque rápido. Aos 9 minutos, Claudinho recebeu em velocidade e foi desarmado na entrada da área. A bola voltou para o próprio camisa 10, que bateu de perna esquerda e contou com desvio em Gustavo Gómez para encobrir Weverton.

A equipe de Luxemburgo foi então correr atrás do empate. Aos 12 minutos, após escanteio, Gabriel Menino furou a finalização e a bola bateu na mão de Aderlan dentro da área. O VAR revisou o lance polêmico e decidiu não dar o pênalti.

O Palmeiras chegou ao empate no talento de seus jovens jogadores, aos 22 minutos. Gabriel Menino cruzou da ponta direita e Gabriel Veron subiu mais que a zaga para cabecear para as redes.

E a virada veio aos 48 minutos. Gabriel Veron recebeu belo lançamento em profundidade, arrancou e tocou na saída do goleiro para deixar Willian tranquilo para marcar. O atacante só empurrou para dentro e correu para comemorar.

Classificação

– Red Bull Bragantino: 6 pontos em 8 partidas (18º lugar)

– Palmeiras: 13 pontos em 7 partidas (4º lugar)

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no meio de semana, pelo Brasileirão.

Quarta, 09/09, 19h15*: São Paulo x Red Bull Bragantino

Quinta, 10/09, 19h15*: Corinthians x Palmeiras

*horário de Brasília