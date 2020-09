Parcelamento liquidado do FGTS pode ser feito DESTA forma

Beneficiários que aderiram ao parcelamento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), previsto na Medida Provisória 927, relatam instabilidade no programa ao gerar as novas guias porque o parcelamento já aparece como liquidado.

A Caixa confirmou instabilidade do programa e pediu para que os beneficiários aguardassem a solução. No entanto, alguns beneficiários conseguiram as guias ao entrar em contato com os seguintes e-mails:

Parcelamento

Os beneficiários também relatam dificuldade com a visualização dos parcelamentos pagos nos meses anteriores aos funcionários.

No entanto, a Caixa informa que ainda está com problemas para vincular alguns valores nas contas dos empregados.

Recolhimento FGTS

A Medida Provisória 927 permitiu a suspensão do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente aos meses de março, abril e maio deste ano, com vencimento em abril, maio e junho. A MP perdeu a validade na última semana.

O valor devido nestes meses poderiam ser recolhidos de forma parcelada, nas seguintes datas:

1ª parcela: 07/07

2ª parcela: 07/08

3ª parcela: 04/09

4ª parcela: 07/10

5ª parcela: 06/11

6ª parcela: 07/12

Caixa libera 11 lotes do FGTS emergencial

Até agora, o pagamento de 11 lotes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na modalidade emergencial, já foram liberados. Os depósitos já foram feitos aos nascidos de janeiro a novembro. As próximas liberações acontecerão para os nascidos em dezembro.

Os valores estão sendo pagos diretamente nas poupanças digitais abertas pela Caixa. Na conta, o trabalhador poderá realizar diversas movimentações, como pagar boletos e realizar compras online, por exemplo.

Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril já pode efetuar o saque em espécie. No próximo sábado, dia 19 de setembro, os saques em dinheiro serão liberados aos nascidos em maio.

Os beneficiários terão o valor disponível em conta poupança social da Caixa. Ele poderá ser usado em pagamento de boletos ou compras pelo cartão de débito virtual e QR Code.

Quem não quiser receber o saque emergencial deve avisar com dez dias de antecedência.

O saque emergencial do FGTS foi criado para para ajudar os trabalhadores durante pandemia do novo coronavírus e tem o limite de R$ 1.045, que pode ser de conta ativa ou inativa.

Confira o calendário que o valor estará disponível em conta digital e o calendário de saque e transferência abaixo.

Calendário de pagamento

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em novembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência