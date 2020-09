Militante em prol de causas feministas, Rafa Kalimann usou seu perfil no Twitter para defender o namorado, Daniel Caon, que foi chamado de machista por internautas. O modelo fez um vídeo no TikTok com uma comparação de como a blogueira é com e sem maquiagem. “Parem de mimimi”, disparou ela na madrugada desta terça-feira (8).

Em uma sequência de tuítes, a influenciadora digital disse que apagou o vídeo de sua rede social e desabafou sobre o assunto. Segundo ela, os seguidores não têm responsabilidade ao relacionar uma brincadeira a um tipo de comportamento que inferioriza as mulheres.

“Vocês veem muitas coisas negativas onde não tem. Dói ler tanta coisa pesada que vocês criam por não concordarem com algo. É necessário ter mais responsabilidade com o que fala. Vocês alimentam coisas ruins e não sabem o mal que isso pode trazer para a vida das pessoas. Tem que ter cuidado”, afirmou.

Rafa ainda disse que não se sentiu ofendida com o vídeo e que não o considerou machista. “Não me senti desrespeitada, eu me sinto bem de ambas as formas [com ou sem maquiagem] e todos que me conhecem sabem. Foi uma brincadeira, brinquem às vezes e parem de tanto ‘mimimi’ por nada. Não teve machismo, esse movimento é muito sério, tem que ser levado a sério”, completou.

A missionária finalizou dizendo que chegou a receber ameaças e ofensas: “Já vi meus amigos me ligarem apavorados porque inventaram absurdos absolutamente equivocados, vocês não podem levar as coisas assim. E eu não estou falando só por mim, tá? Por qualquer pessoa que vocês gostem na internet, respeitem”.

Confira as postagens de Rafa abaixo:

Se vocês não gostam ou não concordam eu respeito e é isso que espero de vcs tbm, respeito. Não peço autorização pra absolutamente ngm, vivo um dia de cada vez seguindo meu coração, fazendo o que sempre falo pra vcs fazerem tbm. A gente tem que ser feliz, buscar isso..

— Rafa Kalimann ✨ (@rafakalimann_) September 8, 2020

Eu jamais postaria algo que me sentisse ofendida, uma brincadeira no tiktok que inclusive eu fiz com todas as pessoas aqui de casa (inclusive homem) não pode definir algo ou alguém. Não teve machismo, esse movimento é muito sério, tem que ser levado a sério

— Rafa Kalimann ✨ (@rafakalimann_) September 8, 2020

