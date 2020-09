PAT de Americana oferta novas oportunidades de EMPREGO em São Paulo

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Secretaria de Planejamento, via Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), no Estado de São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho, na cidade de Americana/SP.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Copeiro hospitalar 1 Cozinheiro hospitalar 4 Lactarista 4 Meio oficial de cozinha 2 Ajudante de serralheiro – conhecimento em solda TIG e MIG 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de limpeza 1 Captador de Imóveis autônomo 1 Serviços gerais – alimentos 1 Ajudante de serralheiro – conhecimento em medições e solda básica 1 Motorista entregador – CNH D 2 Operador de centro de usinagem horizontal – máquina Heller 1 Operador de conicaleira 1 Operador de retorcedeira 2 Operador de serra de fita 1 Serralheiro – exp. em solda TIG e MIG 1 Vendedor – Cursos profissionalizantes 2 Almoxarife de Obra 1 Encanador 4 Pintor industrial 1 Técnico têxtil 1 Atendente de restaurante – vaga 1º Emprego, treinamento em Curitiba e disponibilidade para trabalhar em cidades do estado de São Paulo 5 Auxiliar de cozinha – vaga 1º Emprego, treinamento em Curitiba e disponibilidade para trabalhar em cidades do estado de São Paulo 5 Técnico em gestão da qualidade 1 Operador de retorção de chenile 1 Serrador de mármore e granito 3 Consultor de vendas – automóveis 1 Tapeceiro de móveis 1 Doméstica 1 Laqueador/ pintor de móveis – com experiência na pintura de MDF LACCA 1 Motorista carreteiro 10 Mecânico de automóvel 1

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na sede do PAT, localizada na rua Anhanguera, nº 16, Centro, no horário das 8h às 12h e das 13h às 16h, em dias úteis ou no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento.