PAT de Lorena SP atualiza quadro com novas oportunidades de EMPREGO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No Estado de São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) do município de Lorena, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Açougueiro Ajudante de Eletricista Assistente de programação Auxiliar de Pedreiro Camareira de Motel Chapista de Lanchonete Eletricista Industrial Mecânicos de Máquinas Pesadas Meio Oficial de Cozinha Operador de Lojas Orientador (a) Educacional Padeiro Servente de Obras Técnico em Manutenção Industrial Técnico em Segurança do Trabalho

Você Pode Gostar Também:

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, direto no PAT, localizado na avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 211, Olaria (mercado municipal).

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.